Acqua pura in casa risparmiando: con Punto Clima si può

L’acqua è da sempre una componente fondamentale per la vita, in natura così come per l’organismo umano. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (European food safety authority, Efsa), indica per una corretta idratazione un fabbisogno quotidiano che varia da 1,2 a 2,5 litri al giorno. L’acqua che assumiamo dovrebbe essere sempre incolore, inodore, insapore; in un’unica parola: pura. Ma non è sempre così. Capita spesso che nelle condotte idriche, a causa magari di lavori di manutenzione, circolino altre sostanze, a volte anche nocive. Ed è qui, per garantire la salubrità di ciò che beviamo, che interviene l’azienda Punto Clima s.r.l. di Ostra, rivenditrice specializzata di prodotti per il trattamento dell’acqua in ambito domestico.

Realtà con esperienza ultradecennale anche nei settori della termoregolazione, nell’impiantistica per il condizionamento dell’aria e nell’irrigazione per giardini, la ditta Punto Clima s.r.l. è situata nella zona industriale Zipa a Casine di Ostra (An): nello show room sono a disposizione purificatori e filtri dei migliori fornitori di prodotti per il trattamento dell’acqua. L’azienda è molto fornita anche a livello di minuteria e materiali di difficile reperibilità, materiali idraulici, rubinetterie, ricambi idraulici oltre che nel settore dell’impiantistica con stufe a biomassa e sistemi solari termici. Da tempo ha attivato un servizio di consulenza per poter consigliare la soluzione giusta in base a ogni esigenza. I prodotti disponibili da Punto Clima non solo sono garanzia di affidabilità e durata nel tempo, ma soprattutto dei benefici che la depurazione e filtrazione apportano all’acqua del rubinetto.

Tantissimi prodotti di rubinetteria disponibili a Punto Clima srl di Ostra

Vi è mai capitato di assaggiare dell’acqua che sapesse di cloro o avesse un retrogusto metallico? Tutte queste sostanze, se assunte in quantità, possono risultare dannose per il nostro organismo: ecco perché diventa importante avere un sistema di depurazione e trattamento dell’acqua che elimini gli eccesso di cloro, metalli, arsenico e altri composti tossici. Come il sistema ad osmosi inversa per uso domestico “Gold S Eco”, un impianto economico ma performante che si installa facilmente in qualsiasi cucina date le sue ridotte dimensioni; come l’impianto “Microbox”, progettato per erogare acqua microfiltrata, da installare sotto il lavello di casa o come il dispenser da soprabanco “H2Onda Slim”, un sistema che unisce qualità ed eleganza grazie a un moderno design che si sposa alla perfezione con l’arredo di ogni abitazione.

Sistemi per l’irrigazione e il giardino da Punto Clima srl di Ostra

Ve ne sono diversi ma tutti con una caratteristica comune fondamentale: il trattamento dell’acqua contribuisce a migliorare le caratteristiche di ciò che beviamo, con la sicurezza di un prodotto affidabile, duraturo e facilmente installabile nella vostra casa. Ma non sono da meno i vantaggi economici, su tutti il risparmio rispetto all’acquisto di acqua imbottigliata, e la minor fatica per non dover trasportare pesanti casse. E se siete tra coloro che hanno a cuore l’ambiente e uno stile di vita contro l’inquinamento del nostro pianeta, le soluzioni proposte da Punto Clima consentono anche una notevole riduzione nel consumo annuo di bottiglie di plastica.



PuntoClima s.r.l.

Via Aristide Merloni, 14

60010 – zona industriale ZIPA a Casine di Ostra (AN)

Telefono: 071 96 45 014

Orari punto vendita: lunedì-venerdì: 08:00-12:30 | 14:00-19:00, sabato: 08:00-12:30

sabato pomeriggio e domenica: chiuso

Sito web: www.puntoclimasrl.com

Email: info@puntoclimasrl.com