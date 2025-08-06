Istituzione della Zes nelle Marche, l’intervento del sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo

FABRIANO – «L’annuncio dell’estensione della Zona economica speciale unica alle regioni Marche e Umbria fatta lunedì 4 agosto dalla Presidente Meloni, cade in un contesto di mancati impegni e conseguenti mancate attuazioni». Questo l’incipit dell’intervento del sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo, a proposito di questo Disegno di Legge approvato dal Consiglio dei Ministri e che sta diventando oggetto di continue speculazioni politiche a seconda dal lato dal quale si guardi. Infatti, il Primo cittadino fabrianese ripercorre prima la storia recente della Zes. «La costituzione di una Zona economica speciale (ZES) o di una Zona logistica semplificata (ZLS) per le Marche e l’Umbria è una richiesta che ho personalmente posto in ogni occasione di confronto nazionale e regionale, nella partecipazione ai diversi tavoli di crisi riferiti alle difficoltà occupazionali e di sviluppo del nostro distretto industriale. Peraltro, senza ricevere risposte. Eppure, bisogna ricordare che questa proposta è stata più volte avanzata, dapprima da Confindustria per l’area del cratere sismico, e ora ritorna in auge in piena campagna per le elezioni regionali. Quando è stata istituita la ZES Abruzzo nel 2021 non è stata assunta nessuna vera iniziativa verso il Governo di allora che riguardasse anche le Marche, che, in qualità di regione in transizione, ne poteva far parte. Anzi il porto di Ancona è stato messo a servizio dell’operazione abruzzese senza contrattare nulla in cambio. Addirittura, nel 2023, in vista proprio dell’istituzione della ZES unica del 2024, gli emendamenti avanzati in Parlamento per inserire le Marche sono stati bocciati dal Governo e dalla maggioranza in carica. Nel frattempo, non è stata istituita neppure la Zona logistica semplificata (ZLS), che prevede misure incentivanti simili alla ZES e che tutti i porti e i rispettivi territori del centro-nord Italia hanno, a cominciare da quello vicino e concorrenziale di Ravenna».

L’affondo

«Occorre, inoltre, ricordare che un tentativo in casa di dare seguito alla costituzione della ZES nelle Marche c’è stato in questa legislatura regionale, proprio nel momento in cui si costituivano le ZES regionali, ma quel tentativo è naufragato per le divisioni interne alla maggioranza regionale che non si è messa d’accordo su come andasse ripartito il territorio spettante alla ZES tra le diverse aree di influenza politica. Fino ad archiviare il tutto, perdendo tempo prezioso», evidenzia la Ghergo. «Nel tavolo nazionale su Beko in cui si è chiuso l’accordo, negativo per le Marche, ho posto di fronte al Ministro Urso l’esigenza di attivare almeno la ZLS o la ZES per le regioni Marche e Umbria. Oggi si propone l’estensione della ZES con un disegno di legge e risorse invariate rispetto a quelle spettanti alla ZES del Mezzogiorno e con un Piano strategico nazionale non ancora approvato. Sarebbe tempo che questa complessa, quanto importante materia venisse affrontata con serietà e che accanto a questo vi fosse un’idea di come costituirla tra porto, piattaforma logistica, poli produttivi regionali e rispettive connessioni infrastrutturali funzionali. Servirebbe un programma di interventi selettivi e di politiche industriali che al momento non esiste a livello nazionale, né regionale. L’Amministrazione comunale di Fabriano ha ragionato su questi temi ed è disponibile a confrontarsi, ma i problemi importanti che vivono i territori e le rispettive comunità hanno bisogno di rispetto e concretezza, non di uscite elettoralistiche». Quindi, la conclusione. «Ci aspettiamo quindi che l’istituzione della ZES Marche-Umbria avvenga con un decreto-legge ad hoc che preveda i necessari finanziamenti. Altrimenti rimarremo nel campo delle vuote promesse elettorali, che non possiamo permetterci. I nostri territori hanno bisogno di rispetto e di politiche serie, che garantiscano, con tempi e risorse certi, una prospettiva di rilancio rispetto alla difficile situazione che le Marche stanno vivendo».