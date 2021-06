Zero contagi, quarantene fiduciarie inferiori a cinque: ecco la mappa dei Comuni Covid free della Vallesina

Tredici comuni della Vallesina presentano zero positivi e meno di cinque persone in quarantena: l'uscita dal tunnel della pandemia

Regione Marche in zona bianca, finalmente la notizia tanto attesa è arrivata. Sparisce il coprifuoco, meno restrizioni, la speranza di normalità che si fa tangibile con l’aumento del numero dei vaccinati in tutta la regione e una campagna vaccinale che sembra dare i primi riscontri alla lotta alla pandemia. Ma guardiamo con attenzione, comune per comune, com’è la situazione per tracciare una fotografia più completa e dettagliata. Laddove i positivi sono pari a zero e la soglia delle persone in quarantena o isolamento fiduciario è inferiore a cinque, il Comune va considerato “Covid free”.

La mappa Covid della Vallesina

Belvedere Ostrense, 2155 abitanti, nessun positivo e nessuno in quarantena o isolamento. Camerata Picena, 2550 abitanti, al 21 giugno presenta ancora un numero inferiore a 5 di positivi in quarantena; mentre Castelbellino 5010 abitanti non ha nessun contagiato e nessuno in quarantena.

Anche la situazione di Castelplanio (3525 abitanti) è sullo zero, mentre vi sono positivi (comunque inferiori a cinque) a Chiaravalle tra i suoi 14.735 abitanti, così come inferiori a 5 sono le quarantene. Stessa fotografia a Cupramontana dove su 4507 abitanti, i positivi in quarantena sono inferiori a 5. A Filottrano (9259 abitanti) vi sono ancora 10 persone positive e 27 in quarantena/isolamento.

Una situazione di preoccupazione c’è ancora a Jesi, dove su 39.579 abitanti vi sono ancora 24 persone positive al Covid-19 e 73 in quarantena/isolamento. Meglio a Maiolati Spontini, 6200 abitanti dove non ci sono più positivi ma ancora quarantene fiduciarie inferiori a 5. Identica la fotografia a Mergo, 1010 abitanti con nessun positivo e meno di cinque casi in isolamento. Inferiori a cinque anche i positivi in quarantena a Monsano (3343 abitanti) e a Monte Roberto (3076 abitanti) con meno di cinque contagiati in quarantena.

Cinque i positivi a Monte San Vito (6876 abitanti) ma nessuno in quarantena; mentre si attesta sullo zero la media di Montecarotto con la sua popolazione di 1872 abitanti e nessun contagiato o in quarantena. Montemarciano, 9864 abitanti, ha zero positivi e meno di cinque persone in isolamento. Comune Covid free anche Morro d’Alba dove a fronte dei 1828 abitanti, ci sono zero positivi e zero quarantene. Orgogliosamente Covid free anche il piccolissimo Poggio San Marcello, 657 abitanti, nessun positivo e nessuno in quarantena nonostante l’alta percentuale di popolazione anziana. Situazione felice anche a Rosora (1932 abitanti) con zero positivi e zero quarantene, mentre inferiori a cinque sono i positivi in quarantena a San Marcello (2000 abitanti).

A San Paolo di Jesi con i suoi 916 abitanti, nessuno positivo o in isolamento; mentre inferiori a 5 sono i positivi che sono in quarantena a Santa Maria Nuova (4130 abitanti). Inferiori a cinque i casi di quarantena fiduciaria mentre zero i positivi a Serra de’Conti (3715 abitanti); così come a Serra San Quirico (2660 abitanti) di cui zero positivi ma meno di cinque in isolamento. Inferiori a cinque i positivi in quarantena a Staffolo (2174 abitanti).

Il bilancio Covid della Vallesina

Dunque 13 Comuni sono riusciti a raggiungere il traguardo del “Covid free” anche se questo non significa abbassare la guardia sul nemico invisibile: è bene continuare con il piano vaccinale e mantenere quelle sane abitudini igieniche che in questi mesi sono entrate a far parte del nostro quotidiano modo di vivere.