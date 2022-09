La Incall S.p.A. di Jesi passa di mano. Il Gruppo Seven – Invicta, storico leader in Italia nel mondo del “back-to-school” con i marchi Seven, Invicta e SJ Gang, ha acquistato una quota di maggioranza, pari al 75%, della società marchigiana, tra i principali operatori nazionali nelle vendite nella grande distribuzione di prodotti di cancelleria col marchio Mitama, dagli zainetti per bambini, agli astucci e ai diari. Restano all’interno della compagine sociale, con una quota di minoranza, l’amministratore delegato Marta Mattioni e il direttore commerciale Michele Strazzera, che mantengono i rispettivi ruoli operativi.

Il Gruppo Seven – Invicta detiene una quota di mercato pari al 60% nella categoria degli zaini “back to school”, grazie alle sue quattromila cartolerie e agli oltre millecinquecento punti vendita in mass market. È presente in più di 60 Paesi. Con questo accordo, nella sua famiglia, entra ora a far parte Mitama, punta di diamante dei brand di Incall. Grazie al suo successo, concentrato nelle fasce più giovani, la Incall si è posizionata ai primi posti nelle vendite del canale Mass Market, in tutte le principali categorie, e tra le 600 aziende italiane con i più alti risultati economici in termini di tassi di crescita. L’acquisizione di Incall, quindi, permetterà al Gruppo Seven – Invicta di sviluppare rilevanti sinergie commerciali, che le consentiranno di competere in mercato cinque volte più ampio di quello attuale, e di allargare la fascia di consumatori, in virtù della diversificazione del portafoglio prodotti e al rafforzamento della capacità distributiva.

Acquistando l’azienda marchigiana, il gruppo degli zainetti per la scuola (controllato dal 2018 in maggioranza da Green Arrow Capital attraverso il fondo Green Arrow Private Equity Fund 3 e nel quale la famiglia Di Stasio detiene il 45% del capitale), si prepara a chiudere il 2022 con un giro d’affari che sfiora i 100 milioni di euro e un Ebitda pro-forma superiore a 13 milioni. Un traguardo – si legge in una nota stampa – in linea con gli obiettivi di crescita prefissati che prevedevano il consolidamento nel mondo della cancelleria e del back to school e lo sviluppo del progetto Invicta Icon nel mondo abbigliamento e accessori”.

Il team della Incall-Mitama di Jesi

L’acquisizione del 75% del capitale di Incall ha un’importante rilevanza strategica per il Gruppo Seven – Invicta poiché “permette di allargare il campo di azione a ulteriori categorie merceologiche legate al mondo della cancelleria. L’operazione garantirà l’ingresso in nuovi segmenti di mercato con un posizionamento di leadership, facendo leva sulla forza di marchi come Mitama, brand di Incall presente in tutte le categorie merceologiche del mondo della carto-cancelleria, caratterizzato – si legge in una nota – dall’alta qualità e dalla massima attenzione all’ecosostenibilità dei suoi prodotti”.

Marta Mattioni, socio di riferimento e amministratore di Incall

Aldo Di Stasio, amministratore delegato del gruppo Seven Invicta, si dice “soddisfatto di aver completato con successo questa operazione, anche grazie al supporto del team di Green Arrow Capital che ha permesso di dare un’ulteriore accelerata ai progetti di crescita del nostro Gruppo portando a termine l’acquisizione del 75% della Incall Spa. Un’azienda che vede due imprenditori, Marta Mattioni e Michele Strazzera, di elevato standing che hanno saputo nel corso degli anni dare un’identificazione del proprio business sempre più chiara, realizzando una crescita con tassi importanti grazie al marchio Mitama. Un’acquisizione strategica che ci permette di avvicinarci all’importante traguardo dei 100 milioni di ricavi aggregati”.

Alla luce delle prospettive di crescita del gruppo degli zainetti per la scuola, Mattioni e Strazzera, “hanno deciso di reinvestire nell’operazione con una quota di minoranza, mantenendo i ruoli chiave in Incall”, si legge ancora nel comunicato. “C’è grande entusiasmo. Siamo onorati ed entusiasti dell’ingresso di Seven – Invicta nella nostra società”, commenta Marta Mattioni. “Il progetto del gruppo è importante e stimolante – aggiunge -. Amiamo questo lavoro e dedicheremo ogni energia al raggiungimento degli obiettivi”.