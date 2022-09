JESI – Il grande cuore della Croce verde di Jesi per una giornata importantissima di divulgazione scientifica, prevenzione e conoscenza delle malattie cardiovascolari. La Croce verde aderisce alla manifestazione mondiale “World heart day”, la giornata mondiale del cuore, organizzata da dieci anni dalla World Heart federation e celebrata in tutto il mondo nella giornata del 29 settembre. La giornata nasce con lo scopo di sensibilizzare sulle cause che possono portare alle malattie cardiovascolari – causa principale dei decessi con le sue 17,9 milioni di vittime all’anno – e sottolinea le azioni che le persone possono intraprendere per prevenirle. «Partecipiamo alla Giornata mondiale del cuore il 29 settembre prossimo – spiega il segretario della Croce verde di Jesi Andrea Rosati – con una giornata divulgativa presso il Liceo scientifico e sportivo “Leonardo Da Vinci” certi che l’attività sportiva e motoria sia uno degli strumenti principali di prevenzione delle malattie cardiovascolari. L’importanza di sensibilizzare la cittadinanza a partire dai giovani è fondamentale, perché al di là dell’intervento in emergenza bisogna cercare di prevenire».



Coinvolte le classi terza, quarta e quinta del liceo Sportivo, circa 70 studenti coordinati dal professor Andrea Pergolini. La giornata si dividerà in due momenti: la prima ora, una lezione sul rapporto tra sport e salute dell’apparato cardiocircolatorio con il personal traner Andrea Melon e poi, interverrà la Croce verde per illustrare le loro attività, come si interviene in caso di arresto cardiocircolatorio con le strumentazioni, come si riconosce e come si interviene, con un cenno sul sistema di pronto intervento, la catena dell’emergenza e il Nue 112. «Auspichiamo che possa essere l’inizio di un percorso da portare avanti anche i prossimi anni con le scuole del territorio, data l’importanza dell’argomento trattato», conclude Rosati. Al lancio della manifestazione, oltre a Rosati e al professor Pergolini in rappresentanza del Liceo Sportivo Da Vinci, era presente anche Maria Sas come consiglio direttivo e referente per la comunicazione.