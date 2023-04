“Wine tour delle Marche”: tre nuove tappe a Fabriano, Sant’Elpidio a Mare e Camerino

Iniziata la seconda fase del Wine Tour delle Marche, un palinsesto di 16 appuntamenti che, attraverso altrettante tappe collocate in rappresentativi centri della regione, approda in alcuni ristoranti che presentano interessanti proposte finalizzate alla promozione dell’enoturismo. Il 28 aprile è la volta di Fabriano, dove alla Taverna da Ivo è in programma un evento veramente speciale: al centro del menù la carne di qualità Made in Marche. Infatti, il piatto forte della serata sarà a base di carne alla brace frollata per ben 40 giorni, accompagnata dai vini delle cantine: Conti di Buscareto, Santa Barbara e Velenosi.



Venerdì 29, tappa di trasferimento dalla “città della carta” al Fermano, attraverso un territorio altamente panoramico. Lungo la Sinclinale camertina, la carovana del gusto raggiunge la Val di Chienti per poi arrivare a Sant’Elpidio a Mare. Sotto i riflettori, in questo storico centro calzaturiero, la Locanda dei Matteri della “pluripremiata” lady chef Barbara Settembri, professionista dell’Accademia di Tipicità. Si inizia alle 19 per godere delle emozionanti suggestioni offerte da un aperitivo servito sulla terrazza, dalla quale si gode un panorama mozzafiato che si estende dal sottostante Adriatico fino alle cime del Parco nazionale dei Monti Sibillini e poi, in successione, della Laga, Gran Sasso e Maiella. Preludio ad una cena evento dall’evocativo titolo “Impressioni di Settembri, in vigna con una Lady”, che prenderà il via al calar del sole. Il menù esperienziale, ideato dalla chef giramondo, è abbinato ai vini delle cantine: Aurora, Luci di mezzo e Vignamato. Sarà la stessa Barbara a raccontare le “sue” vigne fatte di profumi, aromi e sapori sensuali.



La successiva tappa del giro goloso è fissata a Camerino, dove il 5 maggio andrà in scena un altro atto della saga che ha per protagonisti i professionisti dell’Accademia di Tipicità. Nella città universitaria, ad aprire le porte del suo Etoile Bistrot sarà Davide Marchionni un personaggio, per così dire, a denominazione d’origine, visto che le sue radici sono in quel di Senigallia, città gourmet per eccellenza!

La serata, denominata “L’espressione degli ingredienti”, è dedicata alla celebrazione delle materie prime, ovviamente tutte rigorosamente marchigiane, proposte in abbinamento ai vini delle cantine: Alberto Serenelli, Podere sul Lago e Velenosi. Accanto ai suoi raffinati piatti non potrà mancare l’ormai iconico “pane di Davide”, un autentico “marchio di fabbrica” che caratterizza la creatività e l’attenzione di questo talentuoso chef.

Ogni serata vedrà la presenza di un sommelier dell’Ais Marche che introdurrà il pubblico alla scoperta dei vini che accompagneranno i menù. Il Wine Tour delle Marche è cofinanziato dalla Regione Marche nell’ambito dell’iniziativa “Enoturismo Marche: dalla vigna alla tavola”.



Per informazioni: dallavignaallatavola.marcheandwine.it; tel. 333 41 67 529.