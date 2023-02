Il web 3.0 tra metaverso e Nft: ecco le nuove sfide di “EldoradoAgency” – VIDEO

Guidare la creatività del web 3.0 con uno sguardo al futuro, realizzando soluzioni smart e tecnologiche in ambito blockchain, Nft e metaverso. Questi gli obiettivi di “EldoradoAgency srl”. A fondare questa startup romana Fabrizio Marchetti, Fabio Massimo Cocaina e Tiziano Ippoliti, professionisti con oltre 25 anni di esperienza nel marketing digitale, di cui gli ultimi cinque dedicati alla ricerca in campo blockchain.

Qual è la mission della vostra impresa?

«Eldorado, con sede a Roma, si chiama così perchè vuole ricordare l’eldorado appunto…quel luogo mistico, ricco d’oro e di abbondanza, ricercato dagli esploratori spagnoli nel ‘500. Ecco, dunque, collegandoci a questo, la nostra azienda vuole essere una guida per quei clienti che hanno bisogno di orientarsi nell’esplorazione del web 3 senza farsi attrarre da soluzioni affascinanti, più facilmente speculative, ma meno efficaci nel medio e lungo termine».

Il logo dell’azienda romana

Come si svolge, in concreto, l’attività di Eldorado?

«Il team di Eldorado gestisce da inizio anno attività di progettazione e comunicazione in ambito blockchain a 360°, perseguendo l’obiettivo di migliorare la customer experience attraverso nuove soluzioni come Nft e metaversi, ma soprattutto fa da guida con percorsi educational ad hoc per gli attuali e futuri clienti».

E cos’è “Eldorado Academy”?

«Eldorado Academy è parte integrante del nostro percorso di crescita. Con questa realtà ci impegniamo a formare ogni business unit aziendale, da quella marketing a quelle amministrativa e tecnica, così da consolidare una consapevolezza di base sui nuovi trend del web 3.0, permettendo loro di essere pronte e in prima linea, con una posizione di vantaggio, in ogni settore merceologico».

L’obiettivo è quello di facilitare il raggiungimento di traguardi che sono già a portata di mano delle aziende, le quali hanno visto negli ultimi due anni esplodere attorno a loro veri e propri trend topic, ma non hanno ancora capito come sfruttare le reali potenzialità del settore a loro favore. La blockchain, ad esempio, permette di notarizzare su un registro pubblico e tramite un processo crittografico qualsiasi tipo di informazione in modo trasparente, incorruttibile e di fatto elimina il “middle man”, la figura centrale di gestione e controllo dei dati. Numerosi progetti, che riguardano tutte le categorie merceologiche, con alla base questo concetto sono già realtà.

Il video

Ed in questo nuovo “mondo” così intangibile come ci si tutela?

«Fortunatamente per gli aspetti della tutela possiamo sfruttare il know how dello Studio Baldi, particolarmente sensibile all’argomento; proprio in tal sento posso riportare un esempio virtuoso di partnership con la società marchigiana (che da quasi 50 anni offre consulenza alle aziende per tutelare marchi e brevetti, ndr). Siamo stati ingaggiati da loro per organizzare un percorso formativo in quattro webinar in cui abbiamo divulgato e formato i loro clienti con argomenti ed esempi molto pratici in ambito blockchain, Nft, Metaversi e cenni legali applicati all’impresa. La cosa che ci ha fatto molto piacere è che non solo i clienti hanno sempre partecipato attivamente durante questi incontri, che tra l’altro si sono svolti in un periodo particolare (era estate), ma anche hanno manifestato interesse verso tutti questi argomenti affrontati».

Aziende e trasformazione digitale, quali ancora i limiti delle imprese verso queste nuove opportunità? «Avere ben chiaro cos’è la blockchain e cosa può offrire davvero il web 3 è fondamentale, soprattutto per le aziende ed il mondo B2B bombardati ogni giorno da notizie confuse che tendono a scoraggiare l’approccio verso questo nuovo paradigma, favorendo la paura che si tratti di una bolla che non possa portare verso un vero cambiamento. La nostra mission è, dunque, accompagnare le aziende attraverso un processo graduale di trasformazione digitale, aiutandole con i giusti tempi e con l’esperienza maturata in 25 anni di professione a compiere passi giusti e sicuri nel nuovo mondo del web 3».