Da Waiblingen a Mayenne fino a Jesi, il saluto per Pino Gullace. Fissati i funerali

JESI – Un dolore che accomuna tante persone oggi per la scomparsa del consigliere Pino Gullace, mancato ieri (giovedì 18 marzo) all’ospedale Carlo Urbani di Jesi. Amico di tutti, ex commerciante, uomo chiave nel mondo del volontariato e della solidarietà, il suo modo di fare, garbato e gentile, lo rendeva familiare e amatissimo.

Nella sua attività di consigliere del Comune di Jesi, Pino Gullace è stato un punto di riferimento per l’amministrazione comunale nelle attività legate ai gemellaggi con Waiblingen e Mayenne. La sua disponibilità, la sua capacità di entrare subito in sintonia con gli altri, la sua forte carica umana hanno certamente contribuito – in occasione delle numerose visite ufficiali della delegazione jesina alla città tedesca e a quella francese – a rafforzare quel clima di amicizia, di aggregazione e di condivisione che sono gli aspetti salienti di qualsiasi gemellaggio. E dunque inevitabilmente sono stati profondi i sensi di cordoglio espressi dalle autorità cittadine di Waiblingen e Mayenne.

Il sindaco della comunità tedesca, Andreas Hesky, e quello di Mayenne Jean-Pierre Le Scornet, insieme al suo predecessore Michel Angot e all’assessore ai gemellaggi Lyssia Saulnier, hanno fatto pervenire in Comune la loro vicinanza alla famiglia Gullace e all’intero consiglio comunale, ricordando con particolare affetto la figura di Pino che era ormai considerato una persona immancabile in qualsiasi appuntamento istituzionale tra le città gemellate.

E mentre continuano i messaggi di cordoglio e le manifestazioni di affetto da parte di chiunque lo avesse conosciuto e apprezzato, sono stati fissati i funerali che saranno celebrati martedì 23 marzo alle ore 16 nella chiesa di San Giuseppe, a Jesi.

Le onoranze funebri David-Icof hanno allestito la camera ardente presso l’obitorio dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi, dove già nella giornata di oggi sarà possibile rendere omaggio al caro Pino con un saluto e una preghiera.

La tumulazione nel cimitero comunale.