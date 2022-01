Jesi, Volontaria in marcia verso l’edizione 2022

Lunedì 31 gennaio in diretta streaming sul sito del Comune di Jesi tavola rotonda con i docenti Domenico Simeone dell’Università Cattolica e Andrea Volterrani dell’ateneo di Tor Vergata. Bacci: «Percorso concreto con ritorni importanti»

JESI – “La comunità è sempre un cerchio”: lunedì 31 gennaio prossimo alle 17,30, in diretta streaming sul sito del Comune di Jesi, una «tavola rotonda intergenerazionale tra scuola, università, istituzioni e volontariato» per fare da «cerniera – spiega il consigliere delegato all’iniziativa, Tommaso Cioncolini- fra vecchia e nuova edizione 2022 di Volontaria, la rassegna dedicata al terzo settore alla quale hanno dato vita Comune di Jesi e il Coordinamento delle associazioni di volontariato di Jesi e Vallesina.

Fra i soggetti che dialogheranno, i docenti Domenico Simeone dell’Università Cattolica e Andrea Volterrani dell’ateneo di Tor Vergata. E poi sociologi e rappresentanti di volontariato e associazionismo cittadini. «La tavola rotonda – dice Cioncolini – è la forma che ci piace, un cerchio in cui tutte le distanze sono uguali e non ci sono punti di vista privilegiati. Prosegue il dialogo fra scienza, sociologia, pedagogia». Dice Matteo Baleani, consigliere delegato all’evento: «Il legame forte che si è creato in questi anni fra tutte le realtà che prendono parte a Volontaria è il lascito più importante».

Dice Bruno Dottori, Avis: «La strada è quella giusta, per la quale il Coordinamento della Associazioni di volontariato si è battuto da anni: andare nelle scuole e farlo con maggiore maturità da parte della associazioni stesse, che devono crescere nel confronto con gli esperti». Carlo Bellocchi, del Coordinamento, evidenzia: «In aumento il desiderio di partecipazione e di farsi cittadinanza attiva».

Nuovo coordinatore della realtà che unisce le associazioni del volontariato, Stefano Squadroni aggiunge: «La sfida è far emergere le competenze in seno al terzo settore, Volontaria acquista qualità nel rapporto e nella collaborazione con la scuola».

In chiusura, il sindaco Massimo Bacci afferma: «Le parole di quanti rappresentano il volontariato, presenza fondamentale per la vita dei cittadini, indicano che anche in questo campo è stato fatto un percorso che ha ottenuto grandi risultati. Un percorso concreto con ritorni importanti».

Dopo la tavola rotonda dal 31 gennaio, il programma procederà a febbraio con la presentazione dei nuovi laboratori e poi fino a maggio con la attività con le classi. Conclusione prevista, con un appuntamento in presenza finale, il 26 maggio.