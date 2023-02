Visite guidate gratuite nelle Marche per la Giornata Internazionale della Guida Turistica

La Giornata Internazionale della Guida Turistica, istituita nel 1990 dalla World Federation Tourist Guide Associations, è promossa in Italia dalla ANGT Associazione Nazionale Guide Turistiche e coinvolge decine di associazioni di guide turistiche abilitate di tutte le regioni italiane. La Giornata si celebra il 21 febbraio ma dal 2013 le guide italiane scelgono anche un weekend in cui proporre ulteriori visite guidate gratuite a cittadini e turisti, con ottimi risultati di pubblico.

Per l’anno 2023 le Associazioni di Guide Turistiche abilitate, in tutte le regioni Italiane, metteranno la propria professionalità a disposizione del pubblico con numerose visite guidate gratuite nei giorni di sabato 25 e domenica 26 febbraio.

La manifestazione sarà, come sempre, una festa e un momento per presentare gli aspetti di una professione appassionante e poco conosciuta, fatta di rispetto per il patrimonio, competenza e propensione per il racconto e per l’incontro con il visitatore. Le iniziative presentate dalle associazioni coinvolte focalizzeranno l’attenzione su siti che non sono oggetto dei grandi flussi turistici e su percorsi pensati ad hoc per un pubblico locale e di prossimità. Alcune visite potranno essere finalizzate alla raccolta di offerte libere per il restauro di beni o per persone in difficoltà.

Nella nostra regione, gli eventi sono realizzati a Jesi, Macerata, Monte Urano, Urbisaglia, Corridonia, San Severino Marche.

A Jesi. l’appuntamento è il 25 febbraio ore 15,30 per un “a tu per tu con il maestro del Giudizio Universale Sergio Tapia Radic” (info e prenotazioni via whatsapp tel. 345.0715804)

Il 25 e 26 febbraio ore 16 a Macerata, com partenza da Porta Convitto, si tiene la visita guidata dal titolo “La Bibbia dei poveri in città. Immagini di una storia antica” (info e prenotazioni via whatsapp 347.1760893).

Il 25 febbraio ore 16,30 a Monte Urano c’è la visita “Pittori e scultori dal XV al XX secolo. La Monte Urano che non ti aspetti. (info e prenotazioni via whatsapp 351.5453470).

Sempre sabato si tiene una visita guidata ad Urbisaglia, sul tema “A Urbisaglia c’è una curiosità… Che meraviglia la maestà” (info e prenotazioni via whatsapp 351.6210386).

Domenica 26 (ore 10 – ore 10,30 – ore 11,30 – ore 14,30 – ore 15 – ore 16) appuntamento a Corridonia per “Pausula, Montolmo e Corridonia: tracce di un passato ancora presente (info e prenotazioni via whatsapp 368.3733752 – 333.2821727).

Sempre il 26, ore 15, a San Severino Marche, si tiene la visita guidata “Le Conce: un borgo da scoprire. Archeologia industriale a San Severino Marche), appuntamento al parcheggio I.C. Tacchi Venturi in viale Bigioli (info e prenotazioni via whatsapp 338.8007012).