“Visionario. Viaggio tra sacro e profano” a Serra de’ Conti le opere di Ezio Bartocci

SERRA DE’ CONTI – Tre luoghi per le opere di Ezio Bartocci. “Visionario. Viaggio tra sacro e profano” è il titolo della mostra che apre i battenti il 23 marzo e sarà visitabile fino al 26 maggio. «Tempo, memoria, passato e presente: tutto questo fa da filo conduttore alla esposizione delle opere di Ezio Bartocci integrate all’interno di luoghi interpreti di una storia secolare che restituisce un senso di comunità nella quale la cittadina di Serra de’ Conti si riconosce», spiega Bonita Cleri nella presentazione del catalogo.

«Il commento e le riflessioni sulla complessità delle composizioni dell’artista potrebbero ridursi a mero elenco, mentre tutte sanno esprimere concetti, storie, suggestioni, sedimentazione di avvenimenti e leggende nonché ricordi di viaggi, letture.

La mostra si articola su tre luoghi (la chiesa di San Michele, il Museo delle Arti Monastiche, il chiostro di San Francesco) ma va declinata al singolare tanto ci viene restituita una lettura univoca laddove l’arte dialoga su due livelli: il legame con la storia della città che ha lasciato i segni di una socialità religiosa fatta di rapporti con un sacro che convive con le necessità del quotidiano laddove l’invocazione e il legame con un santo o una devozione sanno rispondere alle richieste, su tutto questo si innesta l’interazione di opere d’arte contemporanea. Un connubio tale da permettere la rilettura di immagini antiche dialoganti con il presente: gli interventi di Bartocci scivolano con leggerezza all’interno delle strutture monumentali collegando le sue opere con antichi apparati decorativi.

Le architetture, costituite non solo da pietre e mattoni, ospitano lavori che esaltano i loro significati nel rapporto con esse inserendosi su edifici religiosi, Bartocci tratta soggetti sacri ma, non sembri una contraddizione, in maniera laica, collegando spesso le tematiche con avvenimenti contemporanei.

La visita alla mostra rappresenta un’esperienza immersiva in grado di suscitare tante e differenti emozioni, in essa l’artista dimostra di sapere trattare il sacro con ironia ed allo stesso tempo rispetto, conferendogli una dimensione alta soprattutto per essere collegato alla complessità del quotidiano».

Questi gli orari di apertura della mostra: da martedì a domenica, ore 10.30 – 12.30 e nel pomeriggio, ore 16.30 – 19.30.