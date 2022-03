Violento scontro tra un’auto e una moto, centauro in codice rosso a Torrette

JESI – Un violento scontro tra un’auto e una moto si è verificato oggi pomeriggio lungo via Roma, nei pressi del semaforo davanti all’ex Bar Parò, zona già teatro di numerosi incidenti. A scontrarsi sono state una Citroën C4 con due anziani a bordo e una moto modello Honda, di grossa cilindrata, guidata da un 54enne jesino. La dinamica è in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale intervenuti sul posto per i rilievi, ma da quanto raccontato da alcuni testimoni sembra che la vettura stesse scendendo da via Montecappone verso via Roma mentre la moto stesse procedendo lungo la strada principale – appunto via Roma – con direzione Moie.

Un impatto molto violento, in seguito al quale il centauro è stato sbalzato a otto metri di distanza. Per fortuna è rimasto sempre cosciente, ma lamentava forti dolori alla parte sinistra del corpo, in particolare al gomito e alla gamba. I soccorsi sono scattati subito. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 di Jesi, l’ambulanza della Croce verde e la polizia locale. Il centauro è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette con un codice rosso precauzionale per la dinamica maggiore del sinistro. Illesi i due anziani sulla Citroën. La polizia locale ha condotto i rilievi di legge e dovrà stabilire la dinamica e le responsabilità. Inevitabili disagi al traffico e rallentamenti.