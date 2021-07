La Fortuna bacia in fronte un’impiegata jesina: grattati 5000 euro

JESI- La Dea Bendata è di casa alla Ricevitoria-Tabaccheria di Luigi Paoloni in via Gallodoro dove ieri pomeriggio – 21 luglio – una fortunata giocatrice ha grattato un biglietto più che buono vincendo 5.000 euro.

Quelle cifre che non bastano ma aiutano a far quadrare i conti in un menage familiare come quello della vincitrice, una impiegata 50enne jesina che proprio ci credeva nella fortuna, tanto da puntare abitualmente sulla grattata al “Turista per sempre”.

Sotto alla patina argentea, la signora ha grattato un numero solo, il “42” che era abbinato alla vincita a tre zeri. Con un biglietto da 5 euro ha stravinto. Grande emozione e commozione per quella cifra evidentemente attesa. Mille ringraziamenti e festa da Paoloni, dove spesso si grattano premi cospicui e la gioia di qualche fortunato si trasforma in condivisione.

«Una vincita secca sul numero 42 – commenta il titolare della Ricevitoria, Luigi Paoloni – sono felice che i soldi siano andati a una nostra cliente abituale, di professione impiegata, affezionata al Turista per Sempre».