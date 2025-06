Cupramontana svela i vincitori dell’Etichetta d’Oro

CUPRAMONTANA – Cupramontana celebra la creatività nelle bottiglie di vino: sabato 21 giugno conosceremo i nomi dei vincitori della XXXI Edizione del Premio Etichetta d’Oro.

Alle ore 19 in punto la cerimonia di premiazione nelle sale del MiG, alla presenza tra gli altri del sindaco Enrico Giampieri, dell’assessore regionale a sviluppo economico, internazionalizzazione e agricoltura Andrea Maria Antonini, del direttore dell’Isia di Urbino Giuseppe Roberto Biagetti, presidente della giuria di esperti che ha valutato le oltre 100 candidature e decretato i vincitori.

Sei le categorie premiate (vini bianchi, rossi, rosati, spumanti, birre, distillati&liquori) più tre menzioni d’onore a etichette che hanno in qualche modo attirato l’attenzione dei giurati.

Questa edizione del Premio Etichetta d’Oro è particolarmente significativa perché grazie al progetto Me(et)Cupra il Comune ha potuto contare sul coinvolgimento diretto di Aiap, la più importante associazione italiana nel campo del design della comunicazione visiva. Ciò ha determinato una maggiore visibilità sul piano nazionale, una più ampia partecipazione non solo da parte delle cantine e quindi dei produttori, ma anche da parte di grafici, designer e artisti attratti dal prestigio della giuria, formata, oltre che da Biagetti, anche da Ilaria Montanari, comunication design thinker e consigliera Aiap, Massimo Pastore, progettista grafico e illustratore, Marco Goran Romano, illustratore, designer e docente all’Accademia di Belle Arti di Macerata, Marco Tortoioli Ricci, designer e presidente di Aiap.



I vincitori saranno premiati con una targa ufficiale e le etichette entreranno a far parte del Museo Internazionale dell’Etichetta di Cupramontana, una collezione unica nel suo genere, che conta oggi all’incirca 90 mila esemplari. Le etichette vincitrici saranno incluse anche nell’archivio di AIAP CDPG (Centro di Documentazione sul Progetto Grafico) che conta oltre 70.000 artefatti.



Tra l’altro Aiap sarà protagonista nella serata del 21 anche dell’evento che in qualche modo fa da apripista al Premio: alle 18 nell’ambito di Aiap80, il programma che celebra gli 80 anni dell’associazione, il Museo dell’Etichetta ospiterà l’incontro “Identità liquide”, un dialogo informale sul ruolo dell’identità visiva nella valorizzazione dei prodotti locali, pensata per i professionisti della comunicazione con l’obiettivo di favorire condivisione, scambio e nuove connessioni. Prenderanno parte a questa chiacchierata Andrea Castelletti e Lorenzo Richiardi, progettisti marchigiani di respiro internazionale noti per il loro lavoro nel packaging vitivinicolo, in dialogo con Marco Goran Romano.

La serata di gala al Museo dell’Etichetta di Cupra sarà anche l’occasione per svelare al pubblico il nuovo sito web progettato dallo studio RossodiGrana nell’ambito del progetto Me(ET)Cupra che consente al Comune di Cupramontana di catalogare e rendere fruibile online il patrimonio di etichette di vini custodito all’interno del suo museo.

Tramite il progetto Me(ET)Cupra, avviato grazie al bando regionale sui servizi pubblici digitali integrati, il Comune ha colto al volo l’opportunità non più rinviabile di adeguare il suo museo ai più moderni standard con l’obiettivo di incrementare la visibilità ed effettuare quel salto tecnologico oggi indispensabile per ogni struttura museale. Il nuovo sito costituirà un volano di crescita anche per gli altri soggetti che gravitano attorno al MiG, sede del Museo dell’Etichetta, fornendo loro uno spazio web su cui comunicare al meglio finalità e attività.



Tanto la cerimonia di premiazione dell’Etichetta d’Oro, quanto l’evento Aiap e la presentazione del nuovo sito del Museo dell’Etichetta sono ad ingresso libero. Seguirà un ricco buffet per tutti gli intervenuti accompagnato dal dj Set di Duscio.