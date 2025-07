Svelati i vincitori della XXIX edizione del Premio nazionale Gentile da Fabriano

FABRIANO – “Per il viandante in un mare di nebbia” è il tema generale della XXIX edizione del Premio nazionale Gentile da Fabriano, in avanzata fase di preparazione, e si richiama al titolo del celebre dipinto di Caspar David Friedrich. L’atto conclusivo dell’evento, con il conferimento dei Premi, si terrà presso il Teatro Gentile Sabato 4 ottobre prossimo. La Giuria del Premio, presieduta da Giorgio Calcagnini, Rettore dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, ha definito ad inizio maggio, dopo ampia consultazione dei suoi autorevoli membri, la lista dei Premiati nelle singole Sezioni Per Vite di italiani, Luigi Ferrajoli, giurista, scrittore; Sezione Economia, lavoro e innovazione, Francesco Billari, economista, demografo, Rettore di UniBocconi; Sezione Mario Giacomelli per la fotografia contemporanea, Ferdinando Scianna, fotografo; Sezione Scienza, salute e ambiente, Antonella Santuccione, neuroscienziata; Sezione Carlo Bo per la cultura e la comunicazione, Jacopo Veneziani, storico dell’arte; Premio speciale della Giuria, Francesca Albanese, esperta in diritti umani e diritto internazionale, funzionaria Onu.

La dichiarazione

«Pochi giorni fa è venuto a mancare Gian Mario Bilei, vincitore del Premio nel 2009 poi, per molti anni, importante membro della Giuria, lo ricorderemo. Come ricorderemo pure l’artista Paolo Annibali, deceduto circa un mese fa, autore della scultura “Piccola divinità per un giorno di festa” che consegniamo ai nostri Premiati. Da segnalare inoltre che vi sarà la premiazione degli studenti degli Istituti scolastici fabrianesi che hanno partecipato al Concorso indetto dal Premio sul tema generale “Per il viandante in un mare di nebbia”», concludono gli organizzatori.