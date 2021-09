A Jesi si vince, centrati due volte premi da 5.000 euro

JESI – In città si vince. Non c’è dubbio, considerando le numerose tappe che la dea bendata sta facendo nelle ultime settimane sempre nella città federiciana. Nell’ultima settimana, due uomini sono stati baciati dalla dea Fortuna che ha regalato loro premi da 5.000 euro. Teatro delle vincite la tabaccheria/ricevitoria di Luigi Paoloni in via Gallodoro. Il primo nei giorni scorsi, un pensionato habitué del Lotto ha centrato un terno e si è aggiudicato la somma di 5.600 euro. Una grande gioia replicata proprio questa mattina alle 5,40 quando un 50enne jesino, dipendente di un supermercato, durante la colazione a base di brioche e cappuccino, ha partecipato a due estrazioni del “10 e Lotto”, lotteria istantanea che permette a tantissimi giocatori di vincere anche per la frequenza delle estrazioni, una ogni 5 minuti.

«Questo signore viene spesso e ci prova – racconta Luigi Paoloni – sono molto contento per lui, perché è uno che al mattino si alza alle 5 per andare al lavoro. E sgobba sul serio. Ha giocato 3 euro e partecipato a due estrazioni non consecutive. Ha capito di aver vinto qualcosa perché la macchina che registra le giocate ha emesso un suono, ma non aveva capito quanto. Quando me lo ha chiesto, gli ho fatto il segno “5” con la mano, senza aggiungere altro, anche perché con lui c’erano altre persone. Allora ha pensato a 5 euro». Convinto di essersi ripagato la colazione, il vincitore era contento lo stesso. A quel punto, Paoloni approfittando della teatralità del momento, ha insistito nel fare il gesto del cinque con la mano, e il giocatore ha subito chiesto se non avesse mica centrato 500 euro. Paoloni lo ha chiamato al bancone, per fargli visionare lo schermo della macchinetta in modo che si rendesse conto da solo della vincita e quando il 50enne ha realizzato che erano 5.000 euro, nell’incredulità ne è stato felicissimo. Mille ringraziamenti e tanta, tanta emozione. «Sono felice per lui – conclude Luigi Paoloni che mostra il biglietto vincente assieme a uno dei figli, Edoardo, che gestisce l’attività con il padre – se la meritava questa vittoria».