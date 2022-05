Villaia da medaglia d’oro, il Verdicchio delle Tenute Pieralisi premiato all’International Wine Challenge

MAIOLATI SPONTINI – Medaglia d’oro per il Villaia delle Tenute Pieralisi all’International Wine Challenge, concorso londinese più influente al mondo. Tra le 13 Gold Medals italiane svetta il Classico Superiore Doc 2020 Bio dell’azienda agricola di Maiolati Spontini.

Nato dalla fermentazione spontanea delle uve Verdicchio raccolte rigorosamente a mano nel nostro vigneto di Colle del Sole, il Villaia è il frutto della nuova filosofia produttiva aziendale orientata al biologico, al massimo rispetto dell’ambiente, alla tutela della ricchissima biodiversità del nostro territorio e alla difesa della tipicità dei nostri prodotti. I nostri vigneti sono infatti certificati biologici e anche in cantina utilizziamo tecniche di vinificazione sempre più naturali, come appunto la fermentazione spontanea, grazie ai lieviti indigeni naturalmente presenti nella buccia delle uve. Al livello organolettico colpisce l’intensità, le spiccate note minerali e agrumate, la grande struttura e persistenza, che rendono davvero il Villaia un grande vino.

«Questo prestigioso riconoscimento internazionale – le parole del presidente e CEO, Andrea Pieralisi – ci rende orgogliosi e premia la scelta del percorso BIO con fermentazioni spontanee utilizzando lieviti autoctoni. Ringrazio i collaboratori e i clienti. Questo premio è per noi fonte di orgoglio perché valorizza il nostro profondo impegno come azienda vinicola biologica e dimostra come la passione, l’entusiasmo e la costanza possono regalare risultati eccellenti».

Il nome Villaia prende spunto dalla tradizione rurale Marchigiana che vedeva l’aia delle case campestri, oltre che come luogo di lavorazione dei prodotti agricoli, anche come centro delle attività sociali delle famiglie contadine nel periodo primaverile ed estivo. Il vino Verdicchio era sempre presente in tutti i momenti conviviali della vita in campagna e con la naturale tipicità e genuinità del Villaia vogliamo ricordare questi tradizionali riti contadini.