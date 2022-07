Jesi, vicesindaco e assessore ai servizi sociali: le priorità di Samuele Animali

JESI – Servizi Sociali, Politiche per l’Inclusione, Beni Comuni, Servizi Cimiteriali, Protezione Civile e Sport. Sono le deleghe che il sindaco Lorenzo Fiordelmondo ha affidato a Samuele Animali, che sarà anche vicesindaco. «Un pacchetto di competenze piuttosto complesso – osserva l’esponente di Jesi in Comune -. Sarà certamente d’aiuto una gestione collegiale, cioè l’aiuto dei colleghi assessori ma anche dei gruppi consiliari, oltre che naturalmente l’esperienza della struttura tecnica».

Già chiare le priorità. «In primo luogo il sociale – specifica Animali -. Fuori discussione la continuità del modello ASP, che ha consentito di “tenere” anche in anni difficili. Si tratta di una macchina che garantisce l’erogazione di molti servizi ed il necessario collegamento territoriale ed istituzionale. Il sistema deve continuare ad evolversi intercettando i bisogni in maniera sempre più efficace, in particolare in aree difficili quali l’integrazione socio sanitaria e la domiciliarità. Vi sono poi una serie di attività non riconducibili necessariamente a “servizi” quanto a politiche integrate di ordine più generale, volte a prevenire il disagio, garantire l’inclusione, combattere fenomeni quali la dispersione scolastica, realizzare presidi sociali nei quartieri ecc».

Significativa, a detta del vicesindaco, la scelta di associare sport e sociale. «Lo sport ha un ruolo decisivo per l’educazione dei più giovani, per prevenire il disagio e creare comunità, sia con la pratica di base che con l’esempio dei campioni. Il lavoro dell’assessorato, soprattutto in questa prima fase, si svilupperà in particolare su tre direttrici: garantire l’uso degli impianti – in termini di orari e di gestione – curare le manutenzioni, promuovere e sostenere gli eventi, a partire se possibile dalla Notte azzurra. Occorrerà una grande sensibilità anche per valorizzare le interazioni con altri settori (si pensi per esempio al turismo) e per garantire la partecipazione e il protagonismo di tutte le società e di tutte le discipline».

Per quanto riguarda i cimiteri, spiega sempre il vicesindaco, «siamo in sofferenza sulle manutenzioni, considerato lo stato di alcune tra le aree del cimitero principale e l’evidente stato di semi abbandono dei cimiteri rurali. Particolare attenzione dovrà anche essere dedicata ai culti diversi da quello cattolico».

Ultima, ma non per importanza, la protezione civile. «Nelle emergenze – sostiene Animali – è centrale il ruolo del Sindaco, il lavoro dell’assessorato si concentrerà soprattutto sulla preparazione in vista di emergenze – purtroppo sempre più frequenti – sulla collaborazione con le istituzioni ma anche con il mondo del volontariato che svolge un ruolo insostituibile, e sulla prevenzione, sia in termini di azioni sul territorio volte a minimizzare il rischio a carico della popolazione, sia in termini di predisposizione di sistemi di conoscenza, di informazione e di intervento sempre più puntuali».