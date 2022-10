Veruska Anacleti, Termo Forgia, nuova presidente Confindustria Vallesina

ANCONA – Veruska Anacleti, Amministratrice e Socia di Termo Forgia spa è il nuovo Presidente del Raggruppamento di Imprese ambito territoriale della Vallesina (già Comitato Territoriale che comprende i Comuni di Jesi, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelplanio, Chiaravalle, Cupramontana, Maiolati Spontini, Monsano, Mergo, Montecarotto, Monte Roberto, Monte S. Vito, Morro d’Alba, Poggio S. Marcello, Rosora, San Marcello, S. Paolo di Jesi, S. Maria Nuova, Staffolo, Serra S. Quirico.). Avrà il compito di rappresentare gli interessi degli imprenditori sul territorio e lavorerà in stretto contatto con il Consiglio di Presidenza di Confindustria Ancona e con il presidente Pierluigi Bocchini.

Raccoglie il testimone da Fabio Agabiti Rosei (Quark srl), che rimarrà nel Consiglio con la carica di Vicepresidente.

Gli altri membri del Consiglio Direttivo sono: Alberto Amagliani (Marmo Meccanica spa), (Promise Group), Luca Antonelli (365 srl), Emiliano Baldi (Baldi srl), Ferdinando Blefari (Camera Work srl), Matteo Campolucci (IN.CO.M. srl), Renzo Cardinali (Unicos srl), Luca Ceccarelli (LU.CE. srl), Piergiorgio Centinari (A.CE.MA.T. SRL), Daniele Crognaletti (Autolinee Crognaletti srl), Paolo Dottori (Calcola Servizi srl), Jacopo Formenti (Compagnucci High Tech srl), Andrea Gasparini (Dinea srl), Marta Mattioni (Incall spa), Mirko Panzarea (Cat Impianti srl), Giacomo Racugno (Augusto srl), Gilberto Romanini (Simet srl), Filippo Schiavoni (I.M.E.S.A. spa), Egisto Tonti (Praugest srl).

«Accolgo questa nomina con grande senso di responsabilità e ringrazio tutti i colleghi imprenditori per la fiducia – ha dichiarato la neo eletta presidente – Ho intenzione di proseguire con i progetti iniziati dal mio predecessore, in particolare rivolti ai giovani. Lavoreremo per dare concretezza all’iniziativa S-Lab: la creazione di uno spazio per ospitare i figli dei dipendenti delle aziende della Zona di Jesi dopo la scuola. Un aiuto concreto ai genitori che potranno contare su una struttura ad hoc, in cui i loro figli saranno seguiti sia per la scuola che per lo sport. E’ un progetto che mi ha appassionato fin dall’inizio e su cui lavoreremo tutti con grande impegno».

L’attenzione ai giovani si concretizzerà anche nel rafforzamento e consolidamento dei rapporti con tutti gli istituti Scolastici del territorio, attraverso incontri mirati all’orientamento. Il fine è duplice: da un lato aiutare il sistema scolastico a costruire un’offerta formativa in linea con i bisogni delle aziende, .

«Un impegno che porterò avanti con grande determinazione – ha concluso Veruska Anacleti – senza trascurare i rapporti con tutti gli stakeholders del territorio, un tema che rappresenta uno degli obiettivi primari dei Comitati territori».