Jesi, la vertenza Caterpillar a Propaganda Live

JESI – «Io come operaio, come persona, valgo meno di un cilindro». Francesco Arcangeli, operaio Caterpillar a Jesi, si sfoga con Diego Bianchi, in arte “Zoro”, su Propaganda live. La trasmissione di La7 ha realizzato un bel reportage per accendere i riflettori sulla vicenda della multinazionale che, di punto in bianco, ha comunicato la chiusura del sito produttivo e il licenziamento di circa 260 lavoratori.

Una decisione, quella di Caterpillar, arrivata pochi giorni prima delle festività natalizie senza alcun tipo di preavviso, tanto che le rappresentanze sindacali si aspettavano un confronto con i vertici aziendali sulla stabilizzazione delle maestranze a tempo determinato. La motivazione è quella più ferisce i lavoratori: le commesse ci sono e il sito jesino è in utile, ma da altre parti – Cina e Messico – costa meno produrre cilindri.

Diego Bianchi e Pierfrancesco Citriniti hanno raggiunto i cancelli della Caterpillar per documentare ciò che sta accadendo, dando voce a sindacalisti e operai della multinazionale e seguendoli fin sotto Palazzo Raffaello di Ancona per portare la questione sul tavolo del consiglio regionale e persino al pub Oscar Wilde per una cena assieme. Intensa e toccante l’intervista realizzata a casa di Francesco Arcangeli, uno degli operai, che ha ospitato a pranzo i due giornalisti di Propaganda Live per raccontare la sua situazione e quella dei suoi colleghi.

Il servizio, assolutamente da vedere, verrà pubblicato a questo indirizzo: https://www.la7.it/propagandalive