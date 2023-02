Verde a Jesi, scontro Jesiamo- Pd sugli alberi di viale della Vittoria

JESI – Non saranno necessari abbattimenti fra i venti, fra platani e aceri, di viale della Vittoria, sottoposti nei giorni scorsi a specifiche prove di trazione, reputate necessarie dopo che una prima fase di controlli effettuati dai tecnici aveva riguardato tutte le alberature dell’intero viale. A confermarlo è stato l’assessore all’ambiente Alessandro Tesei: «Le verifiche effettuate ne hanno rivelato il buono stato. È già possibile dire che non sarà necessario procedere ad abbattimenti. Controlli approfonditi erano doverosi, ci teniamo a fare di tutto per mantenere quanto più possibile in sicurezza la città. Quella su viale della Vittoria è stata la prima di una serie di attività di ricognizione, che si è concentrata su una delle zone da questo punto di vista più critiche e bisognose di attenzione». Sul tema, arriva il botta e risposta fra opposizione civica da un lato e Pd dall’altro.

Jesi verde, Jesiamo

«Gli alberi del Viale della Vittoria sono in buona salute. Finalmente una bella notizia – commenta Jesiamo – che stride però con la trama di un verde pubblico, negli ultimi anni, mal curato narrata dall’attuale amministrazione. Se infatti è vero che il sindaco Fiordelmondo aveva parlato di un deficit di cura durato a lungo, è altrettanto vero che alla prima prova dei fatti la realtà, come sempre, ha avuto ragione rispetto alle parole. Gli investimenti per la cura ed il mantenimento del verde pubblico non sono mai veramente abbastanza e giustamente tutto è migliorabile. Va però ricordato come proprio l’Amministrazione Bacci abbia fortemente incrementato le risorse per il verde rispetto alla precedente gestione amministrativa, cercando di rendere Jesi una città che considera tutto il suo verde come un patrimonio vivo e centrale nell’ecosistema ambientale, sociale ed economico». Per Jesiamo: «A questo punto non si capiscono le dichiarazioni, rilasciate durante l’ultimo Consiglio Comunale, dell’Assessora Melappioni che in riferimento proprio alla questione della cura del verde pubblicato aveva dichiarato di aver rilevato grandi criticità e situazioni di incuria. Delle due l’una: l’Assessora ai lavori pubblici, nella sede più importante dell’apparato amministrativo comunale, ossia il Consiglio, comunica grandi criticità ed incurie, attaccando per questo naturalmente la precedente amministrazione, mentre in realtà gli alberi sono ben curati ed in piena salute. Una pessima figura per la maggioranza tutta e per la Melappioni nello specifico, che a questo punto o riconosce l’errore e con esso anche i conseguenti meriti alla giunta Bacci o è in malafede e preferisce creare polemica attorno ad un tema, come quello dell’ambiente, tanto caro sulla carta alla sua compagine ma su cui ancora a livello concreto non si segnalano significative iniziative. La concretezza e il pragmatismo è ciò che da sempre caratterizza il nostro modus agendi e in questo sta la nostra diversità, lo rivendichiamo come sempre abbiamo rivendicato le nostre scelte e le nostre azioni con la fermezza di chi lavora pancia a terra, senza strumentalizzazioni, da anni».

Jesi verde, il Pd

Dal fronte dem, il segretario cittadino del Pd Stefano Bornigia afferma: «Negli ultimi mesi, soprattutto a causa di eventi atmosferici eccezionali, alberature sono cadute in zone sensibili della città, l’ultimo caso avvenuto nel giardino del Nido Oscar Romero. Bene ha fatto l’amministrazione comunale (per la prima volta) a fare le opere di verifica della solidità delle alberature in diversi luoghi della città, viali e scuole. Nell’ultimo bilancio sono state anche aumentate le risorse per la manutenzione del verde pubblico. Viene da sorridere leggendo le dichiarazioni di Jesi Amo “visto che le prove di verifica della stabilità degli alberi di viale della Vittoria sono andate bene a Jesi il verde è stato ben curato”, un’equazione a dir poco azzardata. Non è chiaro quale relazione ci sia tra la stabilità degli alberi del Viale della vittoria e la manutenzione del verde nel suo complesso, e, visto che mai prima di ora questo tipo di verifica è stata fatta, da quale elemento gli amici di Jesiamo evincono che comunque gli alberi erano in buona salute. Lo sappiamo oggi per merito di questa Amministrazione. L’Amministrazione Comunale continui nella sua opera di verifica per migliorare la vivibilità della nostra città. Il verde è fondamentale per la vita di ognuno, curarlo è una delle priorità, la strada intrapresa è quella giusta».