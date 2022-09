Vandalismo su un’auto e droga, giovane convocato in Prefettura

Il Prefetto ha emesso l'iter della convocazione in Prefettura e sanzione per contenere i suoi comportamenti antisociali

JESI – Il 18 agosto scorso due ragazzi, di cui uno solo maggiorenne, avevano vandalizzato una macchina in sosta al centro di Jesi, lanciandoci sopra una bottiglia. Erano stati denunciati dai Carabinieri di Jesi, ma adesso le indagini a carico di uno dei due proseguono.

Ieri il prefetto di Ancona Darco Pellos ha emesso nei suoi confronti l’iter che prevede la convocazione in Prefettura e la sanzione per contenere i suoi comportamenti antisociali, poiché è stato trovato in possesso anche di stupefacenti.