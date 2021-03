JESI – Un programma di rigenerazione urbana da oltre 10 milioni di euro per ridisegnare Jesi, Maiolati Spontini, Monte Roberto e Castelbellino. Risorse ingenti che potrebbero arrivare dal Recovery Plan europeo. Ipotizzati i primi scenari d’azione. L’amministrazione Bacci, a tale proposito, ha già approvato le linee guida del progetto “La città contemporanea oltre le mura e tra le reti: un’ipotesi per la media Vallesina”, assicurando un contributo di 500 mila euro in caso di finanziamento da parte dell’Europa.

«Oltre ad aumentare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e convenzionata – si legge nel piano -, si intende analizzare e proporre forme nuove di mobilità sostenibile ed un progetto per i vuoti che coniughi la valorizzazione del paesaggio agrario peculiare a spazi fruibili per il tempo libero, generando spunti di creatività ed elementi di compensazione e mitigazione degli impatti sull’aria e l’ambiente. Il sistema trova come attestamento l’area intermodale della stazione di Jesi e Porta Valle (nodo della struttura produttiva sino alla prima metà del novecento) e attraverso percorsi a varie scale e con diverse tipologie si estende verso ovest fino ai nuclei urbani di fondo valle di Pantiere, Stazione di Castelbellino, Moie e Pianello Vallesina».

Indicate, quindi, le strategie di massima messe nero su bianco nel progetto: