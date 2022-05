Vagava a piedi in mezzo alla superstrada 76, ucraina salvata in extremis

JESI – Vagava in stato confusionale da sola a piedi e in mezzo alla superstrada, incurante dello sfrecciare di mezzi pesanti e auto che le segnalavano di allontanarsi e cercavano di schivarla con manovre rischiosissime. Attimi di grande paura oggi verso mezzogiorno lungo la superstrada 76 nella corsia in direzione Ancona, all’altezza dell’Interporto.

Una donna ucraina di 43 anni residente a Mondolfo vagava a piedi al centro della strada ad alto scorrimento veloce, come se non sapesse dove stesse andando e incurante del pericolo che costituiva per sé stessa e per gli altri. Tantissime le chiamate degli automobilisti in transito al Numero unico di emergenza 112 segnalando quella donna in strada. Immediato l’intervento delle pattuglie della Polstrada insieme ai sanitari della Croce verde di Jesi: i poliziotti hanno subito bloccato la strada per agevolare i sanitari nel soccorso, intanto i militi della Croce verde hanno fermato la donna, che piangeva disperata e non sembrava lucida. L’hanno messa in sicurezza e caricata in ambulanza. E’ stata condotta al reparto di Psichiatria dell’ospedale di Torrette.