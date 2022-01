Vaccinazione straordinaria a San Marcello, il Comune: «Venite solo se prenotati»

Il centro attivo l'8 gennaio al Molino dell'Olio risultava fra quelli dell'Open day. «Abbiamo chiesto a Regione e Asur di rettificare la loro errata comunicazione precedente. Ci dispiace ma dobbiamo dirvi di non venire se non prenotati»

JESI – «Non venite senza prenotazione: i vaccini non ci sono se non per già prenotati». È stato costretto a precisarlo il Comune di San Marcello. Perché al centro straordinario di vaccinazione anti-Covid che l’amministrazione del centro della Vallesina aveva annunciato che sarebbe stato attivato per la giornata di domani, 8 gennaio, la somministrazione sarà accessibile «solo su prenotazione». L’aveva precisato prima di Natale, dandone l’annuncio, il Comune. Che poi il 27 dicembre aveva anche comunicato: «I posti disponibili sono stati tutti prenotati». Peccato che poi nella comunicazione istituzionale della Regione Marche il punto vaccinale di San Marcello sia stato inserito fra quelli degli Open Day senza prenotazione attivati nell’arco del mese di gennaio. Suscitando in tanti, anche dei centri vicini, la speranza di poter recarsi al Molino dell’Olio in Via Mazzini per mettersi in sicurezza dagli effetti peggiori del contagio. E facendo temere una “invasione” di non prenotati che sarebbe stata insostenibile, con conseguente rischio caos.

San Marcello

E così, ecco che il Comune di San Marcello torna ancora a precisare: «Sabato 8 gennaio 2022 a San Marcello presso la struttura comunale il Molino dell’Olio sita in via Mazzini 2, con medici e personale del nostro territorio, abbiamo organizzato un centro vaccinale straordinario con prenotazione. É il secondo in poco più di un mese. Abbiamo esaurito i posti a disposizione da subito – già il 23 dicembre – e non siamo assolutamente in grado di vaccinare altri oltre i prenotati».

«Purtroppo – prosegue la comunicazione – il nostro centro vaccinale straordinario con prenotazione è stato inserito erroneamente dalla Regione e dall’Asur nella giornata vaccinale di sabato 8 gennaio senza prenotazione (Open day). Abbiamo chiesto alla Regione e all’Asur di rettificare la loro errata comunicazione precedente, comunicando che il centro vaccinale di San Marcello non fa parte della lista dei centri partecipanti all’Open day. Ci dispiace ma dobbiamo purtroppo dirvi di non venire presso il nostro centro vaccinale se non siete prenotati».

La locandina “incriminata” che riporta, per errore, il centro di vaccinazione straordinario di San Marcello fra quelli dell’Open Day

Arriva infine anche la comunicazione dell’Asur: «Attività vaccinale straordinaria presso il Comune di San Marcello: si precisa che l’attività vaccinale straordinaria di domani 8 gennaio 2022 della struttura “Il Molino dell’Olio” presso il Comune di San Marcello (AN) sarà rivolta esclusivamente agli utenti già prenotati e non fa parte dunque della lista dei centri partecipanti all’open day».