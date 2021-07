Jesi: “L’uomo con il globo in mano”, il corto su Colocci dedicato a Pino Gullace

JESI – Un appuntamento con il cinema e la creatività: questa sera (domenica 18 luglio) alle ore 21 e alle 22, in due turni per evitare assembramenti e rispettare le normative anti-Covid, sarà presentato a Palazzo Pianetti il cortometraggio dal titolo “L’uomo con il globo in mano” girato a Jesi e dedicato a Raffaello e Colocci.

Il video, realizzato da Sydonia Production in collaborazione con Teatro Pirata e Subwaylab sarà proiettato nella Galleria del Palazzo, alla presenza del regista Alessandro Tesei, degli attori Mauro Casciari, Enrico Marconi e Fabrizio Bartolucci e di Lucia Palozzi del Teatro Pirata.

Si parlerà della lavorazione del corto e dei contenuti multimediali realizzati per la mostra insieme all’Università Politecnica delle Marche, che ha realizzato il video dell’Oculus e il modellino 3D dell’architettura della Scuola di Atene in mostra. Il video sarà dedicato al consigliere comunale Pino Gullace, recentemente scomparso e che aveva partecipato alla lavorazione del cortometraggio interpretando una piccola parte.

Pino Gullace

L’ingresso è gratuito con prenotazione allo 0731-538439. In occasione di questo evento, la mostra dedicata all’umanista jesino protagonista nella Roma del ‘500 allestita presso le sale Betto Tesei sempre di Palazzo Pianetti, avrà una apertura serale con 5 turni di visita – uno ogni mezz’ora – a partire dalle ore 20,30 e fino alle ore 22,30. Ingresso 5 euro con gruppi composti al massimo di 8 persone.