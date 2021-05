“Una vita per i bambini”: la Fidapa di Jesi invita alla riflessione sul metodo Montessori

“Una vita per i bambini: Maria Montessori e il suo metodo”. È il titolo dell’interessante iniziativa di riflessione su un metodo pedagogico ancora tra i più attuali, quello di Maria Montessori, cui la Fidapa di Jesi (Federazione italiana donne arti professioni e affari) invita a partecipare. L’iniziativa, organizzata in modalità webinar su piattaforma online, approfondirà i principi base del pensiero e del metodo montessoriano, il suo approccio alla lettura-scrittura completamente differente rispetto agli altri metodi. Analizzerà come vengono stimolate la creatività e l’immaginazione nel metodo della scienziata nata a Chiaravalle, insieme a molti altri argomenti di forte attualità sul piano pedagogico e scolastico.

L’evento, come detto, è promosso da Fidapa BPW Italy Distretto Centro e da Fidapa Sezione di Jesi ed è in programma mercoledì (26 maggio) alle ore 18 sulla piattaforma Zoom. Di straordinaria valenza culturale sarà l’intervento di Rita Scocchera, la massima esperta del metodo Montessori a livello nazionale e non solo, esponente di spicco dell’Opera Nazionale Montessori. A introdurre il convegno, la presidente del Distretto Centro Fidapa BPW Italy Sandra Boldrini cui sono affidati i saluti iniziali, poi sarà la presidente della sezione jesina Gianfranca Schiavoni a introdurre i lavori e la gradita ospite Rita Scocchera. Modereranno il dibattito le socie Fidapa Jesi Patrizia Leoni, Antonelli Ricci, Paola Rosini e Gigliola Telese.

L’iniziativa rientra nell’ambito del Tema Internazionale 2019-2021 “Goal n° 4 Promuovere un’istruzione di qualità, assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti”.

La cittadinanza può partecipare inviando la richiesta a nicosegrfid@libero.it.

La locandina dell’iniziativa promossa dalla Fidapa.