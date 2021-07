Jesi: l’ultimo viaggio di Roberto, volto storico delle Autolinee Crognaletti

Roberto si è spento nella sua abitazione di via Togliatti. Combatteva da anni contro una malattia che non gli ha lasciato scampo

JESI- Si è spento stanotte verso le 2, nella sua abitazione in via Togliatti, Roberto Vitali storico collaboratore delle Autolinee Crognaletti di Jesi. Aveva 54 anni. Autista, ma soprattutto una colonna portante del trasporto jesino. Roberto aveva iniziato a collaborare come autista nei primi anni Novanta, era uno dei pilastri del turismo e per moltissimi anni accompagnava la Monteschiavo Volley nel periodo d’oro della serie A1. Era anche addetto alla tratta delle scuole.

Gli studenti, che lui chiamava affettuosamente “polletti”, gli volevano bene per la sua simpatia, spontaneità e per quel modo schietto e socievole di trattare con loro. Roberto lottava contro una malattia scoperta qualche anno fa, che purtroppo, nonostante le cure e le terapie, non gli ha lasciato scampo. Una figura di riferimento per colleghi e passeggeri. Era l’autista di tutti i camp di scherma. «Ogni campione olimpico che veniva a Jesi sapeva che poteva contare su Robi e lo chiamava – lo ricorda con commozione Daniele Crognaletti CEO di Autolinee Crognaletti – è stato molto più di un collaboratore, che mancherà a tutti».

«Certe persone lasciano un segno indelebile. È difficile pensare di non vederti più tra i pullman, chiamarti per un consiglio e arrivare ogni giorno con una macchina “nuova”! Ci mancherai Robi!». È il saluto delle Autolinee Crognaletti spa di Jesi per Roberto Vitali, che sintetizza a fatica tutto il dolore dei colleghi autisti. Mentre sui social si susseguono i ricordi, foto, aneddoti e grandissima commozione. «Ciao Roberto! Fai buon viaggio! È stato bello conoscerti e fare tanti viaggi insieme. Rip!» è il saluto commosso di Luigi Giampaoletti che tra gli altri tantissimi post di cordoglio, posta anche una bella foto insieme davanti al bus. Vitali lascia nel dolore la moglie Laura, il fratello e i famigliari. I funerali saranno fissati nelle prossime ore.