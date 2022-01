Jesi, l’Ufficio Anagrafe si rimette in pari con le carte d’identità

JESI – Meno di sette giorni di attesa. Prenotando oggi il rinnovo della carta d’identità, l’ufficio Anagrafe riuscirà a gestire la pratica già dalla settimana del 7 febbraio. Le nuove postazioni attivate dall’amministrazione hanno consentito di accelerare le operazioni e rimettersi in pari, sopperendo anche all’assenza di un dipendente che ha preferito non vaccinarsi rinunciando al lavoro.

Era di ben 83 giorni l’attesa per il rilascio delle nuove carte d’identità. Buona parte dei cittadini con il documento in scadenza lo hanno ricevuto successivamente a tale data, con qualche disagio relativo alle identità digitali. «Il personale neoassunto – ha spiegato il vicesindaco Luca Butini – ha completato la formazione. Sono state attivate le postazioni aggiuntive, già operative, e man a mano si stanno richiamando le persone in lista di attesa per anticipare gli appuntamenti. Chi prenota ora, salvo imprevisti, riesce ad ottenere rapidamente l’appuntamento. Sempre garantite invece le emergenze». La questione è approdata più volte in consiglio comunale.

La carta d’identità è rilasciata esclusivamente in formato elettronico e vale come documento di identità e di espatrio in tutti i Paesi dell’Unione Europea e in quelli che la accettano al posto del passaporto. Per gravi e comprovati motivi, è possibile l’emissione della carta d’identità cartacea. Le carte d’identità, sia in formato cartaceo sia elettronico, rilasciate in precedenza restano valide fino alla loro data di scadenza. Non si deve rinnovare la carta d’identità in occasione di cambi di indirizzo e di residenza. I cittadini che hanno presentato una dichiarazione di cambio di residenza devono attendere 46 giorni dalla data di registrazione della pratica prima di poter richiedere il rilascio della carta d’identità, tempo necessario alla chiusura della pratica. Il rilascio avviene solo su appuntamento. È possibile prenotarsi a partire dai 180 giorni che precedono la scadenza del vecchio documento. È di 22 euro il costo per il rilascio.

È possibile effettuare la prenotazione online (https://www.comune.jesi.an.it/articoli/Carta-di-identita-appuntamenti-on-line/)