FABRIANO – Ufficialmente conclusa la seconda edizione di Future Campus Fabriano, l’innovativo percorso esperienziale ideato dal Comitato Fabrianese di Confindustria Ancona con il supporto della Fondazione Aristide Merloni, con la consegna degli attestati ai Giardini del Poio. Sono stati oltre 60 i ragazzi che hanno aderito quest’anno a Future Campus Fabriano. Questa mattina sono stati consegnati gli attestati alle due classi: la beginner, ovvero coloro che hanno frequentato per il primo anno e la masterclass, rivolta ai ragazzi che già avevano frequentato lo scorso anno. Anima del Campus Federica Capriotti, presidente Vicario del Comitato Territoriale Fabrianese di Confindustria Ancona. Il progetto è nato a febbraio 2022 quando Confindustria ha ideato un percorso con l’obiettivo di stimolare la curiosità dei ragazzi verso il mondo che li circonda, far conoscere il territorio e le sue aziende, far prendere consapevolezza dei propri talenti. I due corsi sono andati spediti per sei settimane con al centro delle “lezioni” una metodologia di didattica esperienziale dove parole come contaminazione, divertimento, gioco, sperimentazione, sfide creative, condivisione sono state insieme ai ragazzi le protagoniste degli incontri.

Consegna degli attestati

Le dichiarazioni

Presenti anche il sindaco di Fabriano Daniela Ghergo, Francesco Merloni e Gianmario Spacca per la Fondazione Merloni, il direttore di Confindustria Ancona Paolo Centofanti, l’Assessore Regionale Chiara Biondi, il direttore di Bper Omar Ceci. Oltre ai ragazzi e ai loro genitori, presenti anche gli imprenditori che hanno partecipato in diverso modo al successo del Campus, portando le loro preziose testimonianze e i loro contributi e accogliendo i ragazzi nelle aziende. E sono stati i relatori che, nel corso di queste settimane, hanno accompagnato i partecipanti a Future Campus Fabriano in questa iniziativa che mira a contribuire alla creazione della classe dirigente del futuro. «Un viaggio esperienziale, alla scoperta del territorio, delle aziende, ma anche un viaggio personale, che ha aiutato i ragazzi a prendere consapevolezza dei propri talenti e su questi iniziare a progettare il loro futuro», le parole di Francesco Merloni complimentandosi con gli studenti e gli organizzatori. «Il Campus è stato un bellissimo viaggio all’interno di voi stessi per capire le vostre attitudini e chi vorrete essere: sarete certamente una risorsa importante per questo territorio», ha detto il Sindaco Daniela Ghergo nel suo saluto di benvenuto ai ragazzi, sottolineando come il Comune di Fabriano abbia sostenuto questa iniziativa. Il Direttore di Confindustria Ancona Paolo Centofanti, portando i saluti del Presidente Bocchini, impegnato all’estero, ha sottolineato come «il Campus sia da annoverare tra le iniziative di successo che costruiamo per i nostri imprenditori, essenziale per noi per creare insieme il futuro di questo territorio. Sono certo che lo sguardo non convenzionale che avete avuto modo di avere sull’imprenditoria del territorio vi abbia in qualche modo aperto la mente a nuovi stimoli e a nuove opportunità. E vi lascio questo ultimo messaggio: fate sempre le cose che vi piacciono con Passione». Vera anima del Campus è però Federica Capriotti, Presidente del Comitato fabrianese di Confindustria Ancona. «Sono davvero emozionata di essere qui oggi – ha detto – ho vissuto queste settimane accanto a voi e da voi ho ricevuto tantissimo, molto più di quello che ho potuto dare: siete ragazze e ragazzi meravigliosi, veloci ed intuitivi; il vostro entusiasmo, la vostra passione, la vostra voglia di imparare e di mettervi in gioco, il vostro impegno e la vostra determinazione sono state per me il regalo più grande e mi danno lo stimolo per continuare a lavorare sempre al meglio». Chiara Biondi, Assessore della Regione Marche che nel suo intervento conclusivo, dopo aver portato il saluto del Governatore Acquaroli, ha messo in luce la bellissima attività messa in piedi da Confindustria Ancona e Fondazione Merloni, un percorso non convenzionale sulle soft skill, non rintracciabili nei normali programmi scolastici, un percorso di studio e di vita sui cui la Regione Marche pone molta attenzione.