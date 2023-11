Ubriaco, danneggia le auto in sosta davanti casa: 44enne denunciato a Jesi

JESI – Nella giornata di ieri 12 novembre, al termine di celere attività investigativa, il personale Volanti del Commissariato di Jesi ha deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente un 44enne per il reato di danneggiamento aggravato.

Alle ore 21.30 di sabato, una telefonata giunta al 112 nue avvisava della presenza in centro storico di un individuo sospetto che danneggiava le autovetture in sosta. Sul posto, gli agenti non trovando più il soggetto segnalato, acquisivano informazioni utili a risalire all’uomo che veniva, infatti, rintracciato di lì a poco all’interno di un immobile di proprietà, non distante dai luoghi teatro dell’azione criminosa. Blaterando frasi senza senso, sintomatiche dello stato di ubriachezza in cui versava, l’uomo veniva prelevato dagli agenti per gli accertamenti investigativi del caso. Insieme allo stesso, i Poliziotti verificavano che tre autoveicoli in sosta davanti all’abitazione di residenza, erano stati danneggiati dal medesimo per futili motivi dovuti al fastidio che fossero parcheggiati di fronte casa. Principalmente, i danni riguardavano le spazzole dei tergicristalli e gli specchietti laterali.

L’uomo, pertanto, condotto in Commissariato, dopo essere stato compiutamente identificato, veniva deferito in stato libertà per il reato di danneggiamento aggravato dall’esposizione a pubblica fede dei veicoli e dai futili motivi. Inoltre, veniva sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.