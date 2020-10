Ubi Banca, la jesina Paola Angeletti nel nuovo cda che traghetterà l’istituto dentro Intesa Sanpaolo

L’assemblea ordinaria di Ubi Banca, con il voto favorevole del socio Intesa Sanpaolo che detiene la totalità del capitale, ha nominato il nuovo consiglio d’amministrazione per il triennio 2020-2022. Presidente è Paolo Maria Vittorio Grandi, vice presidente Bruno Picca. Tutti i consiglieri erano nell’unica lista di 15 candidati, depositata in data 18 settembre dal socio Intesa Sanpaolo. Nel board c’è anche Gaetano Miccichè che sarà confermato amministratore delegato. Luigi Arturo Bianchi, invece, è il presidente del comitato per il controllo sulla gestione. 15 sono componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, di cui 5 anche membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione. I nomi sono quelli di Paola Angeletti, Laura Viganò, Giovanni Boccolini, Giuseppe Attanà, Anna Simioni, Felice Scalvini, Alessandra Vitali Rosati, Luigi Arturo Bianchi, Stefania Mancino, Cristina Flaim, Mario Ciaccia, Marialuisa Cicognani.

Da segnare, nel nuovo board, la presenza di una manager di origine jesina, Paola Angeletti, Chief Operating Officer del gruppo Intesa San Paolo dal 1° gennaio 2020. Classe 1964, nata a Jesi, si è laureata con lode in Economia Politica all’Università Bocconi nel 1989. E’ entrata nel gruppo Intesa nel 1994, dopo importanti esperienze alla New York University, in una banca commerciale USA, in società di consulenza e in una banca d’investimento inglese. Nel 2019 ha assunto la responsabilità della Divisione International Subsidiary Banks di Intesa SanPaolo coordinando 11 banche nell’Europa Centro-Orientale e in Nord Africa, con 22.000 persone, 1.000 filiali e oltre 7 milioni di clienti. Nel corso degli anni è stata componente del Consiglio di Amministrazione di alcune società del Gruppo attive nel settore del leasing, del credito al consumo e bancario.