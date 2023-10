STAFFOLO – Il Premio Città di Staffolo a Nazareno Rocchetti, “l’artista del fuoco”. Per l’innato talento di scultore, pittore e sperimentatore Nazareno Rocchetti, poliedrico artista marchigiano, riceverà sabato 21 ottobre 2023 alle ore 10:30 il Premio Città di Staffolo presso il Teatro Comunale Cotini. Nella stessa giornata, alle ore 17, si terrà l’inaugurazione di una mostra del medesimo autore, dal titolo “Corpo, Fuoco e Verità” nella Collegiata San Francesco di Staffolo. L’esposizione curata da Nicoletta Rosetti sarà visitabile fino al 6 gennaio 2024.

«Quest’anno l’amministrazione comunale e la commissione del Premio Città di Staffolo sono onorati e lieti di conferire simbolicamente la Chiave della città a Nazareno Rocchetti, pioniere e sperimentatore dalla spiccata umanità, che ha fatto delle sue mani il mezzo per la sua arte. Le sue mani sanno imprimere nella “materia” tutta la creatività, l’estro artistico e l’energia di cui è capace. È passato dal lavorare i “corpi” durante la sua carriera di massaggiatore della Nazionale Italiana di Atletica Leggera, a plasmare la materia naturale per far gioire gli occhi e la mente. Le sue mani arrivano addirittura a dominare le fiamme, tanto da averlo reso celebre come “artista del fuoco”», spiegano gli promotori.

Ad oggi è considerato l’unico erede del grande artista spagnolo Josè Guevara, il maggior esponente mondiale dell’informalismo materico, per aver adottato la tecnica della “pittura del fuoco”. Nelle sue opere il fuoco infonde un soffio carico di energia vitale, diventa genio creatore, plasma colore e materia.

Alle ore 10.30 avrà inizio l’evento-dibattito che culminerà con il conferimento del premio Città di Staffolo. Istituito nel 2001 con il patrocinio della Regione, il Premio viene assegnato a chi contribuisce a promuovere e valorizzare l’immagine della Regione attraverso il proprio operato nel campo artistico e culturale.

All’appuntamento prenderanno parte: Nazareno Rocchetti, Sauro Ragni (sindaco di Staffolo), Lucia Toccafondo (assessora per il Comune di Staffolo), Manuela Bora (consigliera regionale) e Andrea Storoni (consigliere provinciale). Moderatore dell’incontro sarà Giancarlo Brecciaroli, presidente della Commissione Premio Città di Staffolo.

Nazareno Rocchetti entra con questa 22esima edizione nell’albo d’oro dei premiati che annovera: Enzo Cucchi, Valeria Moriconi, Walter Piacesi, Marco Poeta, Walter Valentini, Arnaldo Pomodoro, Oscar Piattella, Eliseo Mattiacci, Mario Sasso, Maurizio Galimberti, Roberto Stelluti, Bruno D’Arcevia, Concetto Pozzati, Tino Stefano, Iginio Straffi, Teatro Giovani – Teatro Pirata, Giulio Vesprini, Aldo Grassini e Daniela Bottegoni, Francesca Faedi, AICU – Associazione Italiana Carlo Urbani Onlus e Giovanna Trillini.