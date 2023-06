«Let’s Marche! In Italy, of course» è lo slogan scelto per le attività di promozione turistica delle Marche. Nel corso della presentazione a Roma è stato annunciato il rinnovo del contratto biennale con il ct e testimonial

ANCONA – «Le Marche sono meravigliose», sono «una delle poche regioni che ti dà la possibilità di avere tutto: dal mare alla montagna, dalla campagna alla collina, dal cibo alle persone per bene. Qualsiasi cosa». Così il ct della Nazionale di calcio Roberto Mancini ha sintetizzato le ragioni per visitare le Marche, parlando con i giornalisti a margine della presentazione della nuova campagna di promozione turistica della Regione, oggi – 20 giugno – a Roma, nella sede dell’Enit, alla presenza del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, del presidente di Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini, del presidente dell’Atim, Marco Bruschini e del consigliere di amministrazione dell’Enit, Sandro Pappalardo.

Girare il nuovo spot «è stato impegnativo – ha detto Mancini – perché abbiamo girato dal sud al nord in un giorno, abbiamo girato tantissime scene, ma lo spot è veramente bello». Il ct, testimonial delle Marche ha rivolto i suoi complimenti «al presidente Acquaroli perché sta facendo veramente un grande lavoro per la nostra regione». «Oltre alle bellezze», nelle Marche «c’è ancora la possibilità» di «andare a cena fuori la sera senza spendere tanto, mangiando benissimo», ha sottolineato ancora parlando con i cronisti.

Un momento della presentazione della nuova campagna pubblicitaria (da sx Bruschini, Mancini, Acquaroli, Pappalardo e Sabatini)

«Let’s Marche! In Italy, of course» è lo slogan scelto per le attività di promozione turistica delle Marche. Nel corso della presentazione è stato annunciato anche il rinnovo del contratto biennale con Roberto Mancini. «Vogliamo potenziare la campagna promozionale per conquistare nuove fette di mercato estero e per rilanciare l’immagine della Regione insieme ad Atim – ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli – e lo stiamo facendo con il nostro testimonial negli spot e con un grande lavoro fatto sul brand e sul logo che credo possano essere strumenti importanti per raggiungere l’obiettivo».

Acquaroli ha ricordato che l’inizio della stagione estiva è stato «un po’ frenato dal maltempo che ha colpito anche la nostra regione, anche se con danni limitati. Ora però siamo tornati in linea con gli ottimi risultati registrati a primavera quindi puntiamo a pareggiare con i numeri dello scorso anno, numeri record per le Marche, e provare anche a migliorare. Sono in corso i bandi per i nuovi voli per Milano, Roma e Napoli, che dovrebbero partire da ottobre e che potranno fare la differenza, e dall’anno prossimo contiamo di potenziare i voli con il nord Europa perché riteniamo rotte come Berlino e Francoforte fondamentali. Ringrazio tutti per il grande lavoro di squadra, capitanati da Mister Mancini che anche questa volta ha saputo interpretare al meglio lo spirito delle Marche». Gli spot sono stati girati nel mese di maggio, toccando diverse località del territorio e lo slogan in inglese punta promuovere le Marche all’estero, oltre che in Italia. Rivoluzionata anche la parte grafica del sito www.letsmarche.it.

Roberto Mancini e Francesco Acquaroli

Il presidente dell’Atim Marco Bruschini ha parlato della campagna promozionale come di «uno scossone rispetto a tutto quanto fatto prima. Volevamo portare qualcosa di nuovo e le Marche meritano un turismo internazionale. Per questo la campagna promozionale partirà nel mese di luglio e nei prossimi mesi saremo a tutti gli eventi promozionali più importanti nel mondo, da Parigi a Las Vegas e Huston, da Barcellona a Londra, per finire a Cannes con un appuntamento dedicato al lusso. Un segmento molto interessante per una terra che ha una serie di caratteristiche a partire dal polo della nautica della moda e delle calzature».

«Abbiamo sposato subito l’idea di un progetto unico proposta dal presidente Acquaroli – ha detto il presidente di Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini – Il bene di una regione si fa anche tramite gli attori che hanno dato tanto alle Marche in termini di riconoscibilità come Mister Mancini. Ad ogni uscita degli spot, dopo le più importanti partire di calcio, le prenotazioni nei nostri alberghi hanno subito una impennata e con il nuovo spot dinamico e moderno faremo ancora meglio».

Un momento della presentazione della nuova campagna promozionale delle Marche

Il sottosegretario al Mef, la marchigiana Lucia Albano, ha definito le Marche «una piccola Italia con tante diverse identità. Il Governo – ha proseguito – sta lavorando molto per rilanciare il Turismo in tutti i suoi cluster e nelle sue specificità regionali e proprio oggi il Ministro ha annunciato che si stanno superando i numeri del 2019».