Turismo, cultura e valorizzazione delle frazioni in discussione al consiglio comunale di Fabriano

FABRIANO – Turismo, cultura e valorizzazione delle frazioni al centro della seduta di ieri del consiglio comunale di Fabriano. La maggioranza, attraverso il consigliere Massimo Spreca, delegato alla sicurezza e alle fazioni, ha fatto un excursus sulle strategie adottate dall’Amministrazione comunale per valorizzare il centro storico di Fabriano e promuovere il turismo, la cultura e il benessere delle frazioni. Ha condiviso i dettagli delle iniziative realizzate e dei progressi ottenuti, sottolineando l’importanza di mantenere il centro storico un luogo vivace e attrattivo per i visitatori. A partire dalle attività organizzate durante le festività natalizie del 2023, come l’illuminazione dell’albero di Natale e gli eventi culturali che hanno animato la piazza e le vie limitrofe, riscuotendo un notevole successo. È stata sottolineata l’esigenza di rilanciare la stagione sinfonica e di apportare miglioramenti al Teatro Gentile, evidenziando gli sforzi collaborativi con l’Assessorato ai Lavori Pubblici per assicurare la fruizione di tutti gli spettatori, in particolare di quelli con disabilità. È stato anche ufficializzato il rinnovo della collaborazione con il Consorzio Grotte di Frasassi, mirata a promuovere pacchetti turistici che includano la visita alle famose grotte e ai musei di Fabriano, per incrementare il flusso turistico. Ancora, sempre per il settore della cultura, è stato evidenziato il restauro, la riapertura dell’ex Cinema Montini e la riapertura del Centro Giovanile di Sant’Antonio, i gemellaggi con il Comune di Perugia e con la città spagnola di Caudete. Si è poi approfondita l’attenzione sul borgo di Cacciano, la frazione con tanti murales artistici, delineando un progetto ambizioso volto a valorizzare la frazione e gestire l’incremento delle presenze turistiche. L’iniziativa prevede la realizzazione di un parcheggio a valle e di un sentiero naturale fino al paese, arricchito dalla presenza di un Infopoint all’ingresso e di un’area dedicata ai camper, allo scopo di accogliere e informare al meglio i visitatori sulle attrazioni culturali del territorio fabrianese. Sono stati annunciati importanti eventi culturali di prossima realizzazione, quali l’edizione del ‘Festival di Scienza e Filosofia’ e la seconda edizione di ‘Fabriano: Carta è Cultura’.

Le frazioni

Fabriano ha circa 60 frazioni e numerosi piccoli centri abitati. «Stiamo monitorando costantemente il territorio, interagendo con i residenti e raccogliendo le loro richieste, creando una rete di comunicazione per ogni frazione», ha assicurato Spreca, ricordando gli incontri con i residenti. «Grazie a questo lavoro, l’Amministrazione dispone ora di una conoscenza in tempo reale delle esigenze di ogni frazione, consentendo interventi tempestivi in caso di emergenze e miglioramenti delle condizioni di sicurezza in alcune aree. Inoltre, per la gestione dei rifiuti e la pulizia delle frazioni si sta approntando un programma mirato, pianificando interventi di miglioramento in diverse località, da realizzarsi nei prossimi mesi. «In questo contesto, sono in corso sperimentazioni per l’introduzione di cassonetti per rifiuti meno impattanti sull’ambiente, dimostrando un impegno concreto verso la sostenibilità e il rispetto del territorio». Per le frazioni attraversate da strade provinciali, è prevista l’installazione di rallentatori luminosi, il ripristino della segnaletica orizzontale e la sostituzione di alcune panchine. «È stata intrapresa una collaborazione tra gli Assessorati per accantonare fondi dedicati alle frazioni, con l’obiettivo di investire in giochi da giardino per bambini e pianificare ulteriori interventi per il prossimo anno. Parallelamente, la sinergia con la Comunità Montana apre la strada alla valorizzazione dei borghi e del territorio montano», ha concluso il consigliere delegato di maggioranza, Massimo Spreca.