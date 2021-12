Jesi, trovato in strada con una mazza da baseball al culmine di una lite: denunciato un 40enne

Nel corso di una lite, era in stato di alterazione e con una mazza di baseball in mano

JESI – Trovato in strada con una mazza da baseball. A finire nei guai, un uomo di 40 anni, italiano.

I Carabinieri della Compagnia di Jesi, nella decorsa notte, lo hanno denunciato per detenzione abusiva di armi e oggetti atti ad offendere. I militari dell’Aliquota Radiomobile sono intervenuti in zona periferica di Jesi per una segnalata lite al 112.

I militari chiamati a ristabilire l’ordine delle cose, hanno trovato un uomo in stato di alterazione e con una mazza in mano. Sottoposto a controllo, è stato identificato e denunciato. Fortunatamente non aveva utilizzato la mazza ma la brandiva per minacciare l’altro uomo con cui stava litigando.