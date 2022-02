Jesi: trovato con 8 dosi di eroina in tasca, arrestato un 30enne

JESI – Parchi cittadini al setaccio dei Carabinieri della Compagnia di Jesi, che stanno continuando una lotta serrata per contrastare il fenomeno della detenzione illegale e dello spaccio di stupefacenti nei luoghi maggiormente frequentati. E se nei giorni scorsi l’attenzione dei militari si era concentrata ai giardini Orti Pace nel quartiere Setificio, questa mattina i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno perlustrato la parte bassa del parco del Vallato, al confine con via Zannoni, proprio nei giardini pubblici vicino al parcheggio scambiatore. Lì sono stati insospettiti dalla presenza di due giovani, 30enni stranieri, che alla vista dei militari hanno cambiato atteggiamento e, in particolare uno dei due, ha cercato di disfarsi di qualcosa. Tentativo maldestro, per quanto repentino, perché i Carabinieri lo hanno bloccato prima: stava tentando di buttare dei piccoli involucri azzurri che i militari hanno accertato contenevano eroina.

Recuperati e sequestrati tutti e otto, contenevano complessivamente 2 grammi. Sottoposto a perquisizione personale, lo straniero è stato trovato anche in possesso di un bilancino di precisione e di denaro contante in banconote di piccolo taglio (100 euro in tutto), probabile provento della cessione di droga. Lo straniero è stato dunque arrestato per detenzione illegale di sostanza stupefacente.

L’altro verrà segnalato alla Prefettura di Ancona per uso personale di stupefacenti, poiché occultava addosso una dose di hashish di piccolissimo taglio.

I controlli dei militari, intensificati in questo periodo, continueranno costanti su tutto il territorio. Nell’arco della settimana l’Arma jesina ha già eseguito 2 arresti, una denuncia e 6 segnalazioni per la detenzione illegale di stupefacenti: una mission, quella di ripulire giardini e luoghi dello spaccio, portata avanti attraverso continue azioni mirate.