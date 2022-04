Jesi, trova un portafoglio con 800 euro in contante e lo restituisce: protagonista Mauro Bartocci, poliziotto ciclista per passione

JESI – Trova un portafoglio con 800 euro in contanti a terra e lo restituisce. È accaduto oggi a Jesi. Protagonista del gesto un poliziotto del posto che lavora in Questura ad Ancona.

Il portafoglio con 800 euro rinvenuto da Mauro Bartocci

Mauro Bartocci, questo il nome del poliziotto, noto per aver vinto i campionati italiani di ciclismo nel 2017, ha scorto a terra il portafoglio da cui spuntavano le banconote mentre era in bicicletta e non ci ha pensato due volte: ha contattato subito il proprietario per la restituzione.

Ad aver smarrito il portafoglio a margine della carreggiata in zona Minonna, è stata una donna di 78 anni del posto. La signora, contattata al telefono, è stata felicissima alla notizia del ritrovamento, specie in un periodo segnato dai rincari e dalla crisi come quello attuale, e per il bel gesto del poliziotto-ciclista per passione.