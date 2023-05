Trova il fratello svenuto e si sente male: doppio soccorso nella notte a Jesi

I sanitari dell'automedica e della croce verde sono arrivati giusto in tempo per salvare la vita al 57enne, portato in ospedale in gravi condizioni

JESI – E’ stata una notte che ha rischiato di trasformarsi in un doppio dramma, quella trascorsa con un doppio soccorso lungo via Roma, alle porte della città. Due fratelli di 57 e 80 anni, celibi, che vivono insieme sono stati portati al pronto soccorso nel giro di una manciata di minuti. Erano da poco passate le 23 quando l’80enne, nel rincasare, ha trovato il fratello di 57 anni esanime con segni evidenti di un gesto disperato. Sotto choc, senza neanche sapere se il fratello fosse vivo o morto, è sceso in strada urlando e chiamando aiuto.

I residenti si sono spaventati e hanno chiamato il 112. Tempestivo più che mai l’intervento dei sanitari dell’automedica del 118 e della croce verde che in extremis sono riusciti a salvare l’uomo nell’appartamento. Gli hanno praticato le manovre rianimatorie e sono riusciti a ristabilire i parametri vitali, poi la corsa disperata in codice rosso al pronto soccorso. Giusto in tempo. L’uomo è stato portato in sala emergenza. Costantemente monitorato ma dovrebbe essere fuori pericolo sebbene le sue condizioni siano comunque gravi.

Poco dopo però, i sanitari sono dovuti tornare in via Roma, nello stesso luogo, per soccorrere anche il fratello che per lo stress della situazione appena vissuta, era stato colto da malore. Così è stato portato in ospedale anche lui, si è ripreso poco dopo. Sul posto anche gli agenti del Commissariato per ricostruire la dinamica del fatto. Sembra che il 57enne non abbia lasciato biglietti.