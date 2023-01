Troppo veloce alla guida, trasportava la droga: arrestato un 19enne

MONTE SAN VITO – L’eccessiva velocità alla guida, sebbene avesse notato la pattuglia della Stazione Carabinieri di Monte San Vito che stava effettuando servizio di perlustrazione, ha fatto insospettire i militari che hanno seguito quell’utilitaria condotta da un giovane 19enne. E l’intuizione si è rivelata azzeccata. L’intervento dei militari della Compagnia di Jesi si è concluso con l’arresto del ragazzo e con il sequestro di 125 grammi di marijuana, 27 grammi di hashish, 2395 euro in contanti, 4 bilancini di precisione, 3 telefoni cellulari, il tutto sottoposto a sequestro penale. Il 19enne, residente in Vallesina, è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La brillante operazione antidroga è scattata ieri verso le 13. I Carabinieri della Stazione di Monte San Vito stavano eseguendo un servizio di pattuglia in un’ottica di prevenzione dei reati. Hanno notato una vettura sopraggiungere ad eccessiva velocità e hanno deciso di fermarla. Il conducente non ha minimamente rallentato, atteggiamento che ha posto in allarme i militari i quali lo hanno seguito fino a un locale, a lui in uso, dove il ragazzo ha velocemente fermato l’auto per poi allontanarsi di fretta. In quel momento i militari si sono accorti che aveva occultato delle bustine dentro un mobiletto, e lo hanno bloccato. A seguito della perquisizione, hanno rinvenuto due buste contenenti 76 grammi di marijuana e 26 grammi di hashish nonché la somma in contanti di 495 euro. Una attenta e successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire, in vari locali dell’abitazione, tutto il restante materiale, lo stupefacente e l’ulteriore somma in denaro contante, ritenuto provento di spaccio.

Oggi il giudice del Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto, disponendo la liberazione dell’arrestato e, su richiesta dei termini a difesa, ha fissato l’udienza dibattimentale per l’11 maggio.