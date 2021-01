Troppi incidenti in via Agraria a Jesi, arriva il dosso

Il Comune procederà all'installazione del dispositivo stradale per costringere gli automobilisti a rallentare in prossimità dell'incrocio con via Forlanini

JESI – Non solo autovelox. In via Agraria, nelle vicinanze della vecchia entrata dell’ospedale Carlo Urbani, il Comune ha deciso di installare un dosso artificiale per far rallentare i veicoli in transito. Sarà posizionato in prossimità dell’incrocio con via Forlanini. La velocità delle auto sarà misurata pertanto a una manciata di metri, in via dei Colli.

«Considerati i numerosi incidenti stradali che si verificano in via Agraria nel tratto compreso tra il civico 8 e via Forlanini, a causa sia della configurazione planimetrica ed altimetrica del tratto stradale nonché dalla velocità dei veicoli che la percorrono soprattutto nel tratto in discesa – spiega l’amministrazione -, si è ritenuto necessario adottare opportuni provvedimenti in relazione alle caratteristiche della strada al fine di salvaguardare la pubblica incolumità mediante la collocazione di un rallentatore di velocità costituito da dosso artificiale».

L’installazione è prevista a partire dal 25 gennaio e verrà introdotta adeguata segnaletica verticale e orizzontale per informare gli automobilisti, così da evitare brutte sorprese alle sospensioni dei mezzi. A breve, come noto, è anche prevista l’attivazione degli autovelox in via dei Colli e in via Paradiso. Saranno a carattere sperimentale per due mesi e al termine del periodo si deciderà se mantenerli.

«Diamo corso a quanto condiviso con i residenti – ha affermato l’assessore alla mobilità Cinzia Napolitano – attraverso un progetto dedicato, dove è evidente che si punta alla prevenzione con strumenti pensati non per far cassa, perché diversamente tutte e quattro le postazioni sarebbero dotate di autovelox fissi, piuttosto per dissuadere gli automobilisti dal pigiare troppo sull’acceleratore».

Saranno quattro le postazioni di supporto da installare nei tratti considerati più pericolosi di via Paradiso e via dei Colli, comprensive del noleggio di una apparecchiatura autovelox bidirezionale, in grado dunque di misurare la velocità per entrambi i sensi di marcia. Previsto dal progetto anche un report pre e post installazione, oltre a sessioni di supporto sia al controllo delle infrazioni sia all’attività di sensibilizzazione mediatica e culturale nei confronti della cittadinanza.