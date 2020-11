Troni, gabbie, Fiere e vasche in piscina: le tariffe 2021 del Comune di Jesi

JESI – Duecentocinque euro per una settimana in trono. Costa meno, ma neppure tanto data la differenza di trattamento, una settimana nella gabbia del prigioniero: 155 euro. In entrambi i casi, esclusa Iva. Se ci si accontenta invece di un accesso occasionale per l’intera giornata alla Ztl, bastano 2 euro. Sposarsi nello scenario della Galleria di Palazzo Pianetti richiede 500 euro ai residenti e 750 ai non. Mentre la concessione temporanea delle sedie in plastica di proprietà del Comune in occasione di manifestazioni viene a costare 50 centesimi d’euro l’una.

Sono alcune delle tariffe comunali per il 2021, fresche di approvazione nell’ambito del percorso che porta al varo del bilancio di previsione. La gran parte vedono confermati gli importi dell’anno in corso anche per il prossimo. Ma spiccano alcuni cambiamenti e curiosità in vari settori.

Ad esempio nel 2021 i diritti di istruttoria per i procedimenti ordinari ed automatizzati del Suap (Sportello unico attività produttive) per le istanze/SCIA per l’avvio dell’esercizio delle attività presentati unicamente tramite il portale web del Comune non sono dovuti. Continueranno ad esserlo invece in caso di presentazione tramite PEC, al fine di disincentivarne l’uso: si va dai 25 ai 30 euro. Confermate poi le tariffe per il rilascio dei rapporti e documenti da parte della Polizia Locale, integrandole però con nuove per le autorizzazioni all’accesso nelle aree in ZTL di competenza della Polizia Locale e non dei servizi demografici: appunto i 2 euro per l’intera giornata.

Il rilascio di targhette per la numerazione civica esterna costa 15 euro a numero. Un diritto fisso che però non si applica nel caso in cui la richiesta di numerazione venga effettuata nell’ambito di un’altra istanza rivolta al Comune, come un permesso a costruire o l’apertura di un nuovo passo carrabile.

Previste anche le tariffe per le Fiere di San Settimio 2021, nel caso in cui riescano a tenersi regolarmente dopo il loro annullamento, quest’anno, causa Covid. E previste anche per quegli operatori si dovessero trovare ad essere trasferiti, alla luce dei lavori su Corso Matteotti. Gli ambulanti pagano una tariffa fissa giornaliera di 55 euro per il settore non alimentare e di 65 per quello alimentare, alla quale si aggiunge una quota variabile a seconda della zona dove trovano posto: quella per la più “prestigiosa” del centro cala da 13 a 12 euro, ridotta a 6 per chi si dovrà spostare dal Corso causa lavori. Sono importi ai quali poi vanno aggiunte Tosap e Tarig.

Le bancarelle in piazza della Repubblica e lungo corso Matteotti alle Fiere di San Settimio, settembre 2017

Grande spazio lo hanno le tariffe, confermate, relativo all’utilizzo degli impianti sportivi. Una partita a bocce per non soci al bocciodromo costa 6 euro, un incontro di calcio al Carotti organizzato dalla Figc o da squadre non jesine in occasione di spareggi o di squalifiche del proprio campo 1.285,50. Di 79 euro il mensile chiesto a società affiliate alla Fidal per allenarsi sulla pista di atletica leggera del Cardinaletti, al PalaTriccoli servono 283,50 euro per una gara con pubblico a pagamento e 150 euro la concessione della sala centrale alle scuole: si sale 2.762,50 euro al giorno per attività commerciali e manifestazioni extra-sportive con ingresso a pagamento. Alla ristrutturata piscina Bocchini costa 6.40 euro d’inverno e 9,74 d’estate il nuoto libero per adulti. Di 7 euro a corsia e ad ora la tariffa per nuoto e pallanuoto agonistici.

Il palasport Ezio Triccoli

Quanto al Polo culturale, confermate le tariffe di cataloghi e souvenirs, affitto di oggettistica e costumi della Pinacoteca Comunale. Proprio a questo si legano alcuni aspetti curiosi: affittabili la tenda di Federico II (700 euro a settimana più Iva), un set chirurgico (100), vestiti da nobili (80), borghesi (55), popolani (21). E pure un letto- pagliericcio da 150 euro, oltre a trono e gabbia per prigioniero. Quanto agli ingressi nei Musei, continuerà a costare 8 euro il cumulativo per le tre raccolte (Archeologico, Pinacoteca e Arte contemporanea) di Palazzo Pianetti mentre a 5 e 6 euro si possono scegliere uno o due piani. Sette euro invece l’ingresso al Museo Federico II Stupor Mundi.