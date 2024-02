Trevalli Cooperlat e Rainbow, accordo di licenza per il nuovo Cioko senza lattosio con la property 44 Gatti

Trevalli Cooperlat, tra le prime realtà italiane del settore lattiero caseario, e Rainbow, content company famosa in tutto il mondo per le sue produzioni animate e multimediali, si uniscono per il lancio di un nuovo prodotto della linea Trevalli Senza Lattosio

JESI – Nasce una nuova e importante collaborazione tra due eccellenze marchigiane, fiori all’occhiello del Made in Italy.

Trevalli Cooperlat, tra le prime realtà italiane del settore lattiero caseario, e Rainbow, content company famosa in tutto il mondo per le sue produzioni animate e multimediali, si uniscono per il lancio di un nuovo prodotto della linea Trevalli Senza Lattosio: Cioko Latte al Cacao, realizzato con la Licenza 44 Gatti.

Il nuovo Cioko è una merenda sana, leggera e digeribile, realizzata con latte 100% italiano senza lattosio. E’ senza glutine, fonte di calcio e vitamina D, perfetto da gustare anche fuori casa, grazie al pratico brick dotato di cannuccia. E mentre accompagna i bambini nella loro crescita, li fa divertire con i 44 Gatti, grazie a tanti divertenti giochi sia all’interno della confezione che da scaricare on line attraverso la pagina web de-dicata (ciokoe44gatti.lattetrevalli.it).

44 Gatti, vero e proprio cult tra i più piccoli, è la produzione prescolare di Rainbow, nata dall’estro creativo di Iginio Straffi, suo fondatore e presidente, in collaborazione con Antoniano Bologna. La serie, pluripre-miata e con ascolti record su Rai Yoyo, promuove temi come la solidarietà e l’altruismo, trasmettendo mes-saggi educativi in modo divertente.

«E’ la prima volta che Trevalli Cooperlat fa un accordo di licenza e avere la possibilità di collaborare con Rainbow, nostra “vicina di casa” ed eccellenza internazionale, ci riempie di orgoglio! 44 Gatti è una serie che si sposa per-fettamente con il nostro prodotto, perché trasmette messaggi positivi e parla al nostro target! E in fondo…le tagliatelle di nonna Pina sono un po’ come il nostro CIOKO, che dà a grandi e piccini una grande carica di energia!» dice Claudia Serges, Brand Manager Trevalli Cooperlat.

Il nuovo Cioko fa parte della linea Trevalli Senza Lattosio, una ampia gamma di prodotti ad alta digeribilità, composta da Latte, Panna, Besciamella, Yogurt e Mozzarella. Maggiori info su altadigeribilitatrevalli.it.