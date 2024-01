Trevalli Cooperlat protagonista al Sigep di Rimini

JESI – TreValli Cooperlat sarà fra i principali protagonisti del Sigep, tra i più importanti appuntamenti internazionali dedicati al settore della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè, in programma dal 20 al 24 gennaio 2024 nel quartiere Fieristico di Rimini.

Una vetrina di riferimento per le future tendenze e per le innovazioni del settore Foodservice Dolce e non solo, che fornisce una panoramica completa di tutte le novità del mercato, nella quale TreValli Cooperlat avrà uno spazio di assoluto rilievo ( Padiglione A3 – stand 087).

L’azienda cooperativa marchigiana si presenterà con i due marchi principali destinati al canale professionale: Trevalli professional e Hoplà professional con gamme di prodotti rispettivamente a base latte e a base vegetale, destinate a pasticcieri, gelatieri, baristi e ristoratori.

La versatilità dei prodotti Trevalli e Hoplà Professional verrà ancora di più valorizzata dalla presenza di Valentina Baldoni, chef consultant e Ottaviano Pellini, maestro pasticcere, che realizzeranno ricette creative nonché prelibatezze dolci e salate da ammirare e degustare in diversi momenti di consumo del fuori casa, come la colazione, il pasto principale e il dessert.

Inoltre, tutti i giorni, dalle ore 15 alle ore 16, uno spazio esclusivo sarà dedicato alla presentazione e degustazione della pasticceria 100% vegetale realizzata con prodotti Hoplà Idee Veg, rivolti a chi sceglie di non consumare derivati del latte, non solo per allergie e/o intolleranze, ma anche per la ricerca di prodotti più leggeri e digeribili, senza rinunciare a un momento di golosa bontà.

«La nostra presenza al Sigep, ormai consolidata negli anni – dichiara Milvia Panico, direttore marketing di TreValli Cooperlat – testimonia il ruolo sempre più importante di Cooperlat, con i suoi brands Hoplà e TreValli Professional, nell’ispirare i professionisti del settore dei consumi fuori casa al fine di soddisfare sempre al meglio i bisogni dei loro clienti finali».