TreValli Cooperlat: Milvia Panico è il nuovo direttore marketing

JESI – Milvia Panico è il nuovo direttore marketing di TreValli Cooperlat, terzo gruppo lattiero-caseario italiano che da sessant’anni porta sulle tavole degli italiani, a casa e fuori casa, prodotti che hanno in comune antiche tradizioni e tecnologie innovative.

Esperta di marketing e sales presso grandi aziende operanti nell’industria e nella distribuzione di prodotti di largo consumo, con focus sul food, Milvia Panico si è occupata in particolare della gestione di importanti progetti innovativi, come la business start-up del canale di consegna a domicilio e iniziative volte a promuovere il valore e la sostenibilità nella filiera dell’alimentare e della ristorazione. Collabora, inoltre, con alcune prestigiose business school come docente a progetto su materie quali marketing, trade marketing, food cost e sustainability management nella ristorazione. La manager, da questo mese in azienda, è alla guida del reparto marketing con l’obiettivo di rafforzare la notorietà e la rilevanza di Trevalli Cooperlat sia per la parte corporate che per i singoli brand – tra cui Hoplà e Trevalli – nei mercati away from home e consumer retail.

TreValli Cooperlat, con questo nuovo ingresso, punta a incrementare il percorso di crescita e ampliare ancora di più il proprio mercato di riferimento.