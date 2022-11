TreValli Cooperlat amplia la Linea Alta Digeribilità con il latte ViviForte

JESI – La Linea Alta Digeribilità di TreValli Cooperlat, realtà marchigiana tra le prime del settore lattiero-caseario in Italia e sempre più importante all’estero, aggiunge un nuovo prodotto 100% italiano per la sana alimentazione con l’ultimo lancio, il ViviForte, senza lattosio, senza glutine, senza grassi, con il 50% di proteine e il 30% di calcio in più rispetto a un latte tradizionale.

Latte con 0,1% di grassi e fonte di proteine (12,5 g per proteine da 250 ml), il ViviForte è pensato per chi ha uno stile di vita sano ed attivo e ama il latte ma non riesce a digerirlo

«Trevalli Cooperlat – dichiara Andrea Alfieri, responsabile Marketing – è da sempre molto attenta ai bisogni dei consumatori e per questo, anno dopo anno, ha investito ed ampliato la linea TreValli senza lattosio, una gamma completa di latte, panna, besciamella, mozzarella e yogurt pensata per chi è intollerante al lattosio ma non vuole rinunciare al gusto».

Da oltre 60 anni TreValli Cooperlat, con quartier generale a Jesi, orgogliosa delle proprie radici marchigiane e dei valori cooperativi, persegue una cultura in cui si coniugano innovazione di prodotto e rispetto delle tradizioni.