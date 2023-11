TreValli Cooperlat lancia l’edizione limitata di Hoplà con il pack dedicato al Natale

JESI – TreValli Cooperlat propone per questo Natale il pack dedicato alle festività con un’edizione speciale limitata. Per la prima volta, la confezione di Hoplà da montare già zuccherata, nei formati da 200 ml e 500 ml, avrà un pack tutto dedicato al Natale. Nella confezione troviamo Babbo Natale, simbolo universale delle festività, amato da bambini e adulti di tutto il mondo.

«Celebriamo la tradizione del Natale con un packaging dedicato di un prodotto da sempre simbolo delle ricorrenze – spiega Andrea Alfieri, responsabile Marketing di TreValli Cooperlat – un prodotto che per queste festività vestiamo con i simboli e i colori del Natale e che vorremmo dedicare a tutti i nostri consumatori».

Hoplà è il marchio di TreValli Cooperlat leader delle creme vegetali, sia in Italia che a livello internazionale. I prodotti della linea Hoplà vengono utilizzati anche da un sempre maggiore numero di pasticceri e gelatai italiani, per la preparazione delle loro specialità, grazie alla facilità d’uso, all’ottima resa e alla grande stabilità e tenuta. Hoplà da montare già zuccherata è un’ottima alternativa alla panna animale per una cucina leggera ma ricca di gusto e sapore. I suoi grassi vegetali la rendono perfetta per tutte le ricette dolci, raggiungendo ottime prestazioni e una riuscita di montatura senza paragoni. Ideale per la preparazione e decorazione di torte, semifreddi e gelati, può essere impiegata con la crema pasticcera, il cioccolato, la nocciola e vari aromi. Per le festività, può farcire con gusto o decorare con fantasia i dessert e le ricette tipiche nel periodo più bello e atteso dell’anno. Il pack limited edition, disponibile per l’intero periodo natalizio, è inoltre un’ottima idea per regalare felicità in cucina senza rinunciare ad un’alimentazione buona e leggera.

Trevalli Cooperlat con quartier generale a Jesi, è partecipata da dieci cooperative socie presenti in sei regioni italiane che rappresentano una filiera in grado di raccogliere oltre 500 milioni di litri di latte. Per le Marche, la cooperativa rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il sistema allevatoriale, in quanto raccoglie oltre l’80% della produzione regionale. Con un fatturato di circa 245 mln di euro, di cui oltre il 24% all’estero (il 56% in Paesi extra UE), distribuisce i propri prodotti in Italia ed in numerosi paesi esteri: Turchia, Corea del Sud, Francia, Grecia, Germania, Arabia Saudita, Svizzera, Egitto (in ordine per punti percentuali). Conta tre stabilimenti produttivi ubicati a Jesi (lavorazione di latte alimentare e prodotti sia animali che vegetali quali panne, dessert e besciamelle), Amandola (stabilimento situato all’interno del cratere che produce burrate e mozzarelle STG) ed a Colli del Metauro (paste filate, formaggi vaccini, ovini e DOP quali la Casciotta d’Urbino e Formaggio di Fossa).