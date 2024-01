Al Sigep edizione 2024 di Rimini riflettori puntati sui due marchi principali destinati al canale professionale, Trevalli professional e Hoplà professsional. Un’edizione di successo, dunque, con un bilancio positivo per TreValli Cooperlat al salone internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè, che ha chiuso i battenti ieri, 24 gennaio, nel quartiere fieristico di Rimini.

«Per questa edizione, abbiamo esplorato con il brand Hoplà Idee Veg il target “plant based” per il segmento panna dolce da montare e spray, che risponde ad un trend in forte crescita sul mercato consumer a casa, ma che sempre più si sta diffondendo all’interno delle proposte di consumo fuori casa, non solo nei locali dedicati, ma anche all’interno di quelli più tradizionali che arricchiscono la propria offerta con preparazioni 100% vegetali. La nostra partecipazione – dice il direttore Marketing dell’azienda marchigiana Milvia Panico – si è focalizzata, attraverso i nostri due brand TreValli Professional, per i prodotti a base latte, e Hoplà Professional, per quelli a base vegetale, su specifici momenti di consumo, dalla colazione, con i nostri latti, alle preparazioni dolci e salate relative sia ai pasti principali che per momenti snack o dessert».

Che continua: «I prodotti Trevalli e Hoplà Professional, in linea con le richieste di un mercato sempre più attento ed esigente, hanno attirato l’attenzione di top buyer italiani e stranieri di oltre 80 paesi». Obiettivo centrato dunque per TreValli Cooperlat che, in uno spazio rinnovato, ha visto il coinvolgimento di Valentina Baldoni, Chef Consultant e Ottaviano Pellini, Maestro Pasticcere, nella realizzazione di ricette creative dolci e salate per il consumo del fuori casa, come la colazione, il pasto principale e il dessert.

Ospiti d’eccezione gli studenti dell’Istituto Alberghiero ‘Tonino Guerra’ di Novafeltria, vincitori della prima edizione di Ciak&Cheese, studenti in cucina con il Formaggio di Fossa di Sogliano Dop e la Casciotta d’Urbino Dop, che hanno preparato per gli ospiti del Sigep il loro speciale dessert. Sono intervenuti Milvia Panico, Direttore Marketing, Andrea Alfieri, Marketing & Media Manager, e il Presidente del Consorzio Tutela della Casciotta d’Urbino Dop, Gianluigi Draghi (nella foto).