TreValli Bontà del Parco, premio per il miglior packaging

JESI – La linea ‘TreValli Bontà del Parco’ di TreValli Cooperlat si è aggiudicata un prestigioso riconoscimento alla 12^ edizione di Formaggi & Consumi Awards, per la categoria “Miglior Packaging del prodotto a libero servizio 2020 mozzarella e pasta filata”.

L’azienda TreValli Cooperlat è stata premiata a Parma, in occasione di Cibus 2021, per aver realizzato prodotti e iniziative innovative nel corso del 2020, con una giuria formata da 101 buyer di GD e DO, normal trade e operatori del settore.

A ritirare il prestigioso riconoscimento, il responsabile marketing del Gruppo, Andrea Alfieri: «Siamo fieri ed orgogliosi di questo importante riconoscimento, consapevoli che TreValli Cooperlat da sempre investe nella valorizzazione delle eccellenze del territorio, in un’ottica di cura e salvaguardia delle tradizioni locali e dell’ambiente in cui si opera. Il packaging della linea è elegante e distintivo, in grado di onorare la qualità delle materie prime dei prodotti TreValli Bontà del Parco e la splendida terra in cui vengono realizzati, nel cuore del Parco dei Monti Sibillini».

La linea “TreValli Bontà del Parco” è composta da Mozzarella Fiordilatte (tra cui la S.T.G., Specialità Tradizionale Garantita), Burrata e Stracciatella, ed è prodotta presso lo stabilimento di Amandola (FM), nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini con latte 100% italiano.