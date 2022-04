Trekking a suon di musica, i percorsi melodici di Marche Active Tourism alla scoperta del territorio

Fabrizio Teodori, guida escursionistica ambientale, organizza suggestive escursioni avvalendosi del trombettista David Uncini. Passeggiate e armonia per conoscere luoghi, colori e sapori

JESI – Scoprire il territorio e ascoltarlo. Passeggiare, osservare. Quindi fermarsi per un attimo e lasciarsi trasportare dalla musica. È innovativa e suggestiva la proposta lanciata da Fabrizio Teodori, guida escursionistica ambientale, in collaborazione con la cooperativa sociale di Macerata, Marche Active Tourism. Un percorso melodico a tappe nobilitato dal trombettista David Uncini, che con le sue note accompagna pensieri e sguardi verso l’orizzonte.

Gli itinerari scelti sono adatti a tutti, naturalmente con la giusta attrezzatura, e vengono arricchiti da visite ai produttori del luogo. È un’esperienza che restituisce bellezza, che dà la possibilità di entrare materialmente in contatto con la natura. Teodori, durante le escursioni, racconta storia, aneddoti e curiosità dei luoghi attraversati, lasciando spazio alle armonie disegnate da Uncini per offrire ai partecipanti l’opportunità di guardare oltre.

Fabrizio Teodori (foto di Roberto Flamini)

«Questa iniziativa è nata qualche anno fa – racconta lo jesino Fabrizio Teodori -. La mia idea era di arricchire l’esperienza in montagna con la musica, un’altra delle mie passioni più profonde. Così ho coinvolto l’amico David Uncini, musicista professionista, conoscendo il suo costante desiderio di far qualcosa per il territorio. Avevo visto questo genere di trekking altrove e l’ho riproposto qui. La prima passeggiata è stata organizzata al Conero, nel 2017. L’obiettivo è di fornire una percezione più ampia e variegata delle Marche, costituite da sapori, colori, paesaggi e melodie. Mi piace inoltre coinvolgere i produttori locali, fra questi l’azienda Nero di Visciola di Cingoli. Uncini esegue sia pezzi suoi che reinterpretazioni personali di brani famosi. È un nuovo modo di camminare».

«Questi eventi sono un giusto connubio tra turismo ed esperienza musicale – dice David Uncini -. Chi partecipa ai nostri trekking beneficia di molti fattori diversi, compresa la conoscenza dei prodotti di enogastronomia. Queste iniziative sono collegate sempre a cantine e aziende locali. Il tutto viene farcito con diverse performance musicali che accompagnano il cammino. Siamo infatti convinti che il turismo collegato alle attività culturali sia più forte, più completo e più divertente».

Marche Active Tourism (foto di Roberto Flamini)

Per restare aggiornati sulle iniziative in programma è sufficiente seguire la pagina Facebook di Marche Active Tourism, quella di Fabrizio Teodori nonché i canali di David Uncini, mettendo i doverosi “like”.

Il camminare presuppone che a ogni passo il mondo cambi in qualche suo aspetto e pure che qualcosa cambi in noi.

(Italo Calvino)